Urca abre seleção para professores substitutos e temporários; remuneração chega a R$ 6,2 mil

A Universidade Regional do Cariri (Urca) está com inscrições abertas, até esta quinta-feira (13), para processo seletivo, que busca profissionais para os cargos de professor substituto e temporário da instituição. Ao todo, serão 51 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 6.247,44.

Para concorrer, os interessados devem estar com as obrigações eleitorais e militares regularizadas, além de possuir diploma de graduação em curso superior reconhecido por órgão competente.

Vale lembrar que os candidatos deverão ter nascido no Brasil ou ter sido naturalizados. Em caso de estrangeiros, é necessário possuir visto permanente.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser realizadas no site da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Urca. No ato da inscrição, os candidatos poderão gerar um documento que permitirá o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120.

Estarão isentos do pagamento: servidores públicos ligados à administração do Estado, pessoas com deficiência e hipossuficientes, ou seja, pessoas que não consigam arcar com a taxa.

Além dos grupos citados, pessoas que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, que tenham renda per capta de até dois salários mínimos ou que sejam doadores de sangue (com pelo menos duas doações no período de 1 ano) também poderão solicitar a isenção.

Para informações sobre a comprovação dos grupos isentos, é possível conferir o edital do processo seletivo.

VAGAS

As vagas ofertadas deverão preencher o quadro de docentes dos campi das cidades de Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Campo Sales, Iguatu e Missão Velha.

Os novos docentes deverão atuar em 23 departamentos dos seguintes cursos:

Artes Visuais

Ciências Biológicas

Ciências Econômicas

Ciências Sociais

Direito

Educação Física

Enfermagem

Letras

Matemática

Medicina

Teatro

REMUNERAÇÃO

A remuneração varia de acordo com a especialização do candidato, confira: