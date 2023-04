Supermercado Pinheiro oferece mais de 200 vagas de emprego em Aquiraz

Expandindo-se para Aquiraz, o Supermercado Pinheiro abriu mais de 200 vagas de emprego, para compor a equipe de profissionais das unidades do estabelecimento no município da Grande Fortaleza.

A seleção é voltada, principalmente, para pessoas com deficiência ou em busca do primeiro emprego.

Para participar do processo seletivo, os interessados deverão ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. Entre os cargos ofertados, estão:

Operador de vendas

Repositor

Atendente

Prevenção de perdas

Armazenista

Auxiliar de cozinha

Forneiro

Auxiliar de serviços gerais

Sushiman

A entrega de currículo deverá ser feita até o dia 15 de abril, de forma presencial, em uma das duas lojas do empreendimento em Aquiraz, localizadas no Porto das Dunas e no Centro.

Como benefícios, a empresa oferece: plano de saúde, atendimento médico gratuito, plano odontológico, atendimento psicológico, cesta básica, Projeto Bike e parcerias com universidades.