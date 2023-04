Vivo abre seleção para estagiários com vagas em Fortaleza; veja como se inscrever

O Programa de Estágio Vivo está com vagas abertas. Estão sendo oferecidas 350 vagas espalhadas por 11 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza. Metade das vagas será destinada a candidatos negros. Processo seletivo será on-line. Para se inscrever, é necessário acessar o portal oficial da empresa.

“O nosso programa de estágio abre vagas semestralmente com o intuito de dar mais oportunidades aos estudantes. Nós acreditamos e desenvolvemos esses talentos para que eles assumam posições efetivas aqui na companhia. Nosso objetivo é contratar 1.500 estagiários até o final de 2024”, destaca Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo.

O Programa de Estágio Vivo 2023 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos em agosto de 2023. As inscrições vão até 5 de maio.

Requisitos

Na hora da inscrição, candidatos devem ficar atentos aos requisitos da empresa. É preciso ser universitário, com formação prevista entre julho de 2025 e julho de 2026. Para tecnólogos, é essencial estar cursando a partir do 2º semestre. A seleção não exigirá limite de idade.

Além de Fortaleza, há vagas nas cidades de: Vitória (ES), São Paulo (SP), Brasília (DF), Curitiba (PR), Londrina (PR), Maceió, (AL), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santa Maria (RS) e Belém (PA).

Benefícios

"A bolsa-auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o VIBE, programa de benefícios da companhia", que envolvem, vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.

Outras vantagens serão programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos; e todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente três vezes por semana.