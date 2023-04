Governo abre inscrições para 9.570 vagas do Programa Agente Jovem Ambiental

O Governo do Ceará abriu inscrições nesta segunda-feira (3) para o novo edital do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA) com oferta de 9.570 vagas. Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, por meio deste link até o dia 16 de abril.

O programa oferece oportunidade de atuação em projetos socioambientais para jovens cearenses, entre 15 e 29 anos, de famílias que estão inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e matriculados ou que tenham concluído o ensino médio em escola pública do Estado do Ceará.

Entre os benefícios do projeto estão o auxílio financeiro no valor de R$ 200 por mês e curso de formação com certificado.

>> Veja o edital completo

O AJA é executado, coordenado e monitorado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (Coeas).

Benefícios

Auxílio financeiro no valor de R$ 200/mês.

Curso de Formação;

Seguro acidente;

Fardamento;

Certificados.

Requisitos

Estão aptos os jovens que, na data da inscrição, comprovadamente:

possuam idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos;

estejam matriculados ou tenham concluído o ensino médio em escola pública do Estado do Ceará;

estejam cadastrados ou integrem família cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais– CadÚnico;

não possuam vínculo empregatício formal;

residam no município cearense para o qual se inscreveu;

não estejam matriculados, cursando ou tenham concluído o ensino superior.

Documentação

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher todo o formulário e anexar os seguintes documentos comprobatórios (serão aceitos documentos digitalizados ou foto de celular):

Documento de Identidade com foto (RG ou CNH) do candidato (frente e verso);

CPF do candidato (apenas frente, onde aparece o número) ou Cópia da tela de consulta do CPF no site da Receita Federal ;

; Comprovante de endereço atualizado do candidato ou do responsável (conta de luz, água ou telefone) ou autodeclaração do candidato;

Cópia da tela de consulta do NIS (Número de Identificação Social) do candidato que comprove sua inscrição ou da família no CadÚnico;

Certificado de conclusão do Ensino Médio (somente a frente onde aparece o nome do aluno e da escola estadual) ou declaração da escola estadual informando que o candidato está regularmente matriculado no ensino médio e

Foto 3×4 recente (serão aceitas fotos do celular).

De acordo com a Sema, o projeto visa estimular a participação de jovens em projetos sustentáveis, por meio da inclusão social e ambiental.