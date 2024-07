Universidades públicas do Ceará terão 18 mil vagas para educação à distância; veja quem tem direito

O governador Elmano de Freitas (PT) divulgou a abertura de 18.430 novas vagas de educação à distância da Universidade Aberta do Brasil (UAB), sendo 11.090 para a graduação e 7.010 para pós-graduação, além de 25 novos polos de apoio presencial do programa. A solenidade de anúncio do programa aconteceu na manhã desta sexta-feira (11), no Palácio da Abolição.

As vagas serão ofertadas em cursos de licenciatura pelas instituições: Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade Vale do Acaraú (UVA), Universidade Regional do Cariri (Urca); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Veja a distribuição de vagas por universidade:

Uece - 6.560 vagas;

UVA - 3.210 vagas;

Urca - 1.530 vagas;

IFCE - 2.700 vagas;

UFCA - 2.300 vagas;

Unilab - 2.130 vagas.

Os municípios contemplados com o lançamento dos 25 novos polos são: Acopiara, Aquiraz, Aracati, Assaré, Baturité, Cascavel, Crato, Eusébio, Granja, Horizonte, Itapajé, Juazeiro do Norte, Mombaça, Morada Nova, Nova Russas, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Parambu, Pires Ferreira, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Trairi, Várzea Alegre e Viçosa do Ceará.

Com o lançamento, o Ceará passará a contar com 65 polos da UAB. As unidades estão vinculadas e sob supervisão geral da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), em âmbito estadual. Os polos oferecem cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu) voltados, principalmente, à formação de professores e agentes públicos.

As aulas ministradas serão divididas entre as modalidades síncronas e assíncronas, a depender da metodologia de cada curso, e 30% da carga horária ocorrerá em modo presencial.

Editais em agosto

Segundo o governador, os editais para seleção dos novos alunos devem ser lançados pelas respectivas universidades até agosto. O processo seletivo será aberto para qualquer brasileiro apto a ingressar no ensino superior.

Ainda conforme Elmano, os cursos a serem ofertados por cada polo serão definidos em negociação com os municípios.

"Não é uma definição nossa e, sim, a partir de estudo de carência profissional, porque o Universidade Aberta tem como sentido a formação para a gestão pública. Então, à medida que isso seja dialogado, [ocorra] um diagnóstico que a própria universidade faz para a região onde ela vai atender, ela faz uma negociação com o prefeito", explicou.

As novas vagas e os novos polos são resultado do Edital 25/2023 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), que visa ampliar as vagas em cursos do programa UAB no País.

Os cursos funcionam a partir de uma parceria entre os governos federal, estadual e municipal, envolvendo, ainda, instituições de educação superior públicas, em polos de apoio presencial localizados nas cidades. Atualmente, no Ceará, já existem polos UAB nos municípios de: