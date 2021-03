Seleção pública com 283 vagas para Prefeitura de Chaval encerra inscrições nesta terça-feira (9)

As inscrições para a seleção pública da Prefeitura de Chaval, no interior do Estado, encerram-se nesta terça-feira (9). São oferecidas 283 vagas — das quais 151 têm início imediato — para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 1,1 mil a R$ 7.313.

No nível fundamental, há vagas para auxiliar de serviços gerais, merendeira e motorista. Já no nível médio e técnico, são ofertados os cargos de auxiliar de secretaria, recepcionista, fiscal de obras, agente comunitário de saúde, agente de endemias, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, fiscal sanitário, técnico em Enfermagem, técnico em Manutenção Elétrica e técnico em Manutenção Hidráulica.

No nível superior, há vagas para assistente social, monitor de Educação Infantil, nutricionista, professor de Educação Infantil, professor Fundamental I, professor Fundamental II em Ciências da Natureza, professor Fundamental II em Educação Física, professor Fundamental II em Ciências Humanas, professor Fundamental II em Língua Inglesa, professor Fundamental II em Língua Portuguesa, psicólogo, dentista, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gerente de Programa Saúde da Família (PSF) e terapeuta ocupacional.

O processo seletivo terá duas fases: análise curricular e entrevista pessoal, de caráter classificatório. Caso aprovados, os candidatos serão classificados por ordem decrescente das notas finais, integrando assim os cadastros de vagas diretas e de reservas, este com as 132 vagas restantes. As inscrições são gratuitas.

A validade do certame é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A contratação é temporária e não gera direitos trabalhistas como férias, 13º salário, seguro desemprego, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), entre outros.

Como se inscrever

Interessados em concorrer à seleção devem se inscrever até esta terça-feira (9), das 8h às 12h ou das 14h às 17h, no Prédio do Polo de Convivência João Batista da Silva, na Rua Joaquim Amâncio da Silva Teles, sem número, Caçamba, Chaval. Veja mais detalhes sobre o certame no edital completo.