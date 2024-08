Resultado da segunda chamada do Prouni 2024 é divulgado nesta terça (20); saiba como consultar

O Ministério da Educação (MEC) deve divulgar, nesta terça-feira (20), o resultado da segunda chamada do Programa Universidade Para Todos, o Prouni. Os candidatos poderão acessar a lista de seleção pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os participantes do programa têm direito a bolsas de estudo em faculdades privadas de 50% até 100% do valor do curso.

Para isso, devem preencher alguns requisitos, como ter sido aluno da rede pública e ter feito uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Professores de escola pública e pessoas com deficiência também podem participar do programa.

O candidato pré-selecionado ainda deve comprovar renda familiar entre 1,5 salário mínimo por pessoa até três salários mínimos por pessoa.

Caso o candidato não tenha sido selecionado em alguma das chamadas, poderá participar da lista de espera do Prouni. O prazo para mostrar interesse é 9 e 10 de setembro.

O resultado da primeira chamada foi divulgado no último dia 31 de julho. No total, em todo o País, 243.850 bolsas são ofertadas para o segundo semestre.