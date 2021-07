Restaurante abre 91 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se candidatar

O Hoots Gastropub iniciará, nesta segunda-feira (26), processo seletivo para contratar profissionais para empreendimento a ser inaugurado em novembro deste ano. Ao todo, são 91 oportunidades para cargos administrativos e operacionais de restaurante (ver lista abaixo), incluindo cadastro reserva.

A remuneração varia de um salário mínimo (R$1.100) até R$ 5 mil. A empresa oferece vale-transporte e alimentação no local. De acordo com a Studart RH, responsável pela seleção, 90% das vagas são comissionadas.

A empresa não informou os quantitativos de vagas específicos para cadastro reserva e contratações imediatas.

Como se candidatar

Ao todo, serão três etapas. A primeira será análise de currículos. A entrega do documento poderá ser feita presencialmente, entre segunda (26) e sexta-feira (30), das 8h às 17h, na rua Firmino Rocha Aguiar, nº 1839, no bairro Edson Queiroz. Os interessados também podem realizar o processo através de cadastro no site.

As pessoas que tiverem os currículos aprovados serão chamadas para a fase seguinte, que incluirá uma prova (conhecimentos gerais, Língua Portuguesa e cálculos) e uma entrevista.

Os aprovados nesta etapa seguem para um treinamento de três meses nas unidades do grupo. Segundo a Studart RH, esta fase terá ajuda de custo e haverá possibilidade de contratação temporária para empresas do grupo.

Veja cargos e número de vagas: Garçons (21) Auxiliares de cozinha (10) Chefe de cozinha (1) Subchefe de cozinha (1) Cozinheiros (3) Parrilleiro (2) Auxiliares de Parrilla (6) Barmans (4) Chefes de bar (2) Auxiliares de Bar (10) Almoxarifes (2) Auxiliares de Almoxarife (2) Atendente de eventos (1) Hostess (3) Cumins (8) Caixas (3) Auxiliares administrativos (2) Serviços Gerais (2) Seguranças (3) Compradores (2) Gerente de Atendimento (1) Gerente Operacional (1) Coordenador de RH (1)

Quero receber conteúdos exclusivos do Papo Carreira