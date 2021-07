Concurso Funsaúde 2021 é o primeiro na área da Saúde estadual a ter cota para negros

O concurso público da Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) de 2021 será o primeiro da área estadual da Saúde a aplicar a política de cotas. A lei foi sancionada pelo governador Camilo Santana (PT) em março deste ano, na Data Magna do Ceará, e garante 20% das vagas em certames estaduais para a população negra. Os salários chegam a R$ 23,8 mil.

A diretora-presidente da Funsaúde, Josenília Gomes, destaca que a política de cotas agrega "um valor enorme" ao trabalhar um modelo de gestão que busque a horizontalidade dos processos e a redução de hierarquias. "Quando agrega cotas, você agrega diversidade, e quando agrega diversidade, você agrega possibilidade de criatividade. Assim, temos várias visões sobre o mesmo processo, sobre a mesma forma de fazer", explica.

Para Zelma Madeira, assessora especial de acolhimento aos Movimentos Sociais do Governo do Ceará, a aplicação de cotas torna o serviço público menos monocromático, além de ajudar no combate ao racismo estrutural. "A gente ganha com o diálogo com a sociedade, porque o movimento social é atendido na sua solicitação. A gente ganha quando diversifica e traz uma contribuição e o conhecimento que essas pessoas têm – neste caso, específicos da Saúde".

Como funciona a lei

As cotas valem para concursos públicos estaduais a partir da publicação da lei, sendo aplicadas em todos os cargos que ofereçam cinco ou mais vagas.

Se o número de candidatos negros aprovados for inferior ao de vagas reservadas, as restantes serão ocupadas pelos participantes do certame inseridos na ampla concorrência, conforme as classificações obtidas.

Para concorrer às cotas, o candidato deve se declarar preto ou pardo, segundo requisitos para cor e raça do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ato de inscrição. Os requerentes que se declararem serão submetidos a comissão de análise para validação da participação no concurso pelo sistema de cotas.

Concurso com 6 mil vagas

Ao todo, os editais publicados preveem 6 mil vagas na Saúde estadual. Dessas, 5.581 são destinadas à área assistencial, e as 419 restantes, à área administrativa, sendo 217 de nível médio e 202 de nível superior. Além das cotas para negros, 5% das vagas são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e têm valores distintos a depender do cargo pretendido.

Nível superior (médicos): R$ 300

Nível superior (demais cargos): R$ 150

Nível médio (todos os cargos): R$ 70

Cronograma do certame

Inscrições: de 12 de julho a 19 de agosto

Prova objetiva: 24 de outubro

Convocação para avaliação de títulos: 6 de dezembro

Resultado final: 13 de janeiro de 2022

Veja editais

Confira cargos administrativos

ADVOGADO 4 vagas | R$ 9 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO 4 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 5 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO - ECONOMIA DA SAÚDE 3 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 40 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA ADMINISTRATIVO - SUPRIMENTOS 4 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA DE PESQUISA E INFORMAÇÕES - ESTATÍSTICA 4 vagas | R$ 4,2 mil

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 45 vagas | R$ 5 mil

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI E INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA 12 vagas | R$ 9 mil

ARQUITETO 4 vagas | R$ 9.350

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 vagas | R$ 2,2 mil

AUDITOR ADMINISTRATIVO 2 vagas | 7,5 mil

BIBLIOTECÁRIO 4 vagas | 4,2 mil

ENGENHEIRO CIVIL 4 vagas | R$ 9.350

ENGENHEIRO CLÍNICO 4 vagas | R$ 9.350

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 3 vagas | R$ 9.350

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 7 vagas | R$ 9.350

ENGENHEIRO ELETRICISTA 4 vagas | R$ 9.350

JORNALISTA 5 vagas | R$ 4,2 mil

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 9 vagas | R$ 2,6 mil

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 28 vagas | R$ 2,4 mil

TECNÓLOGO DE SUPORTE OPERACIONAL EM HARDWARE E SOFTWARE 20 vagas | R$ 3,4 mil

TECNÓLOGO EM ENGENHARIA CLÍNICA 9 vagas | R$ 3,4 mil

Confira cargos assistenciais

ANALISTA DE PATOLOGIA CLÍNICA 7 vagas | R$ 7 mil

ASSISTENTE SOCIAL 53 vagas | R$ 4,2 mil

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 14 vagas | R$ 2,2 mil

CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR 14 vagas | R$ 7,5 mil

CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOLOGIA HOSPITALAR - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 7,5 mil

CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS 5 vagas | R$ 9 mil

ENFERMEIRO - AUDITORIA 4 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA - HEMODINÂMICA 20 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - DERMATOLOGIA - ESTOMATERAPIA 21 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - NEFROLOGIA 15 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - OBSTETRÍCIA 20 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - ONCOLOGIA - HEMATOLOGIA 10 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA 140 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - PEDIATRIA 50 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA - NEONATAL 55 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - TRANSPLANTE 14 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 801 vagas | R$ 6,6 mil

ENFERMEIRO - SAÚDE DO TRABALHADOR 5 vagas | R$ 6,6 mil

FARMACÊUTICO 80 vagas | R$ 4,5 mil

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA ADULTO 50 vagas | R$ 4.620

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 30 vagas | R$ 4.620

FISIOTERAPEUTA - TERAPIA INTENSIVA PEDIATRIA 35 vagas | R$ 4.620

FISIOTERAPEUTA 158 vagas | R$ 4,2 mil

FONOAUDIÓLOGO 48 vagas | R$ 4,2 mil

NUTRICIONISTA 45 vagas | R$ 4,5 mil

PERFUSIONISTA 15 vagas | R$ 6,6 mil

PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR 55 vagas | R$ 4,5 mil

PSICÓLOGO - ÁREA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 5 vagas | R$ 5 mil

TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA 4 vagas | R$ 2,4 mil

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 20 vagas | R$ 2,4 mil

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2570 vagas | R$ 2,2 mil

TÉCNICO EM FARMÁCIA 120 vagas | R$ 2,2 mil

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAÚDE DO TRABALHADOR 10 vagas |R$ 2.420

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 6 vagas | R$ 2,2 mil

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA 5 vagas | R$ 2,2 mil

TERAPEUTA OCUPACIONAL 34 vagas | R$ 4,2 mil

Confira cargos médicos

ANESTESIOLOGIA 34 vagas | R$ 22 mil

ANESTESIOLOGIA 106 vagas | R$ 13,2 mil

ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 28.833,33

ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA 6 vagas | R$ 14.300

AUDITOR 1 vaga | R$ 22 mil

AUDITOR 2 vagas | R$ 13,2 mil

ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA - BRONCOSCOPIA 10 vagas | R$ 14,3 mil

CARDIOLOGIA 11 vagas | R$ 22 mil

CARDIOLOGIA - ERGOMETRIA 5 vagas | R$ 14,3 mil

CARDIOLOGIA – ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ELETRÔNICA IMPLANTÁVEL 1 vagas | R$ 23.833,33

CARDIOLOGIA - ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

CARDIOLOGIA - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA CARDIOVASCULAR ADULTO 10 vagas | R$ 14,3 mil

HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO 1 vaga | R$ 23.833,33

CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO 3 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA DE MÃO 2 vagas | 14,3 mil

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 7 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA GERAL 37 vagas | R$ 13,2 mil

CIRURGIA ONCOLÓGICA 2 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA ONCOLÓGICA 2 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA PEDIÁTRICA 3 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA PEDIÁTRICA 30 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA PLÁSTICA 1 vaga | R$ 23.833,33

CIRURGIA PLÁSTICA 4 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA TORÁCICA 4 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA TORÁCIA 9 vagas | R$ 14,3 mil

CIRURGIA VASCULAR 3 vagas | R$ 23.833,33

CIRURGIA VASCULAR 19 vagas | R$ 14,3 mil

CLÍNICA MÉDICA 11 vagas | R$ 22 mil

CLÍNICA MÉDICA 48 vagas | R$ 13,2 mil

COLOPROCTOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

COLOPROCTOLOGIA 2 vagas | R$ 13,2 mil

DERMATOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

DERMATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

ECOCARDIOGRAFIA ADULTO 1 vaga | R$ 23.833,33

ECOCARDIOGRAFIA ADULTO 1 vaga | R$ 14,3 mil

ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRIA 2 vagas | R$ 14,3 mil

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 1 vagas | R$ 22 mil

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 12,3 mil

ENDOSCOPIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA 3 vagas | R$ 23.833,33

EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA 3 vagas | R$ 22 mil

GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 23.833,33

GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil

GENÉTICA MÉDICA 2 vagas | R$ 13,2 mil

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 15 vagas | R$ 22 mil

GERIATRIA 1 vagas | R$ 22 mil

GERIATRIA 4 vagas | R$ 13,2 mil

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6 vagas | R$ 13,2 mil

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 2 vagas | R$ 22 mil

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRIA 1 vaga | 23.833,33

HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRIA 4 vagas | R$ 14,3 mil

HEPATOLOGISTA 2 vagas | R$ 14,3 mil

INFECTOLOGIA 5 vagas | R$ 22 mil

INFECTOLOGIA 4 vagas | R$ 13,2 mil

INFECTOLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33

INFECTOLOGIA - PEDIATRIA 2 vagas | R$ 14,3 mil

MASTOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

MASTOLOGIA 5 vagas | R$ 13,2 mil

MEDICINA DE EMERGÊNCIA 6 vagas | R$ 22 mil

MEDICINA DE EMERGÊNCIA 54 vagas | R$ 13,2 mil

MEDICINA DO TRABALHO 3 vagas | R$ 22 mil

MEDICINA DO SONO 2 vagas | R$ 14,3 mil

MEDICINA INTENSIVA - ADULTO 6 vagas | R$ 23.833,33

MEDICINA INTENSIVA - ADULTO 65 vagas | R$ 14,3 mil

MEDICINA INTENSIVA - PEDIATRIA 3 vagas | R$ 23.833,33

MEDICINA INTENSIVA - PEDIATRIA 31 vagas | R$ 14,3 mil

MEDICINA PALIATIVA 3 vagas | R$ 23.833,33

MEDICINA PALIATIVA 7 vagas | R$ 14,3 mil

NEFROLOGIA 2 vagas | R$ 22 mil

NEFROLOGIA 12 vagas | R$ 13,2 mil

NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 2 vagas | R$ 23.833,33

NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | 14,3 mil

NEONATOLOGIA 7 vagas | R$ 23.833,33

NEONATOLOGIA 36 vagas | R$ 14,3 mil

NEUROCIRURGIA 6 vagas | R$ 23.833,23

NEUROCIRURGIA 11 vagas | R$ 14,3 mil

NEUROCIRURGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33

NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 8 vagas | R$ 14,3 mil

NEUROLOGIA 4 vagas | R$ 22 mil

NEUROLOGIA 14 vagas | R$ 13,2 mil

NEURORRADIOLOGIA 7 vagas | R$ 14,3 mil

NUTROLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

NUTROLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 14,3 mil

OFTALMOLOGIA 3 vagas | R$ 23.833,33

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 6 vagas | R$ 23.833,33

ONCOLOGIA PEDIÁTRICA 27 vagas | R$ 14,3 mil

ONCOLOGIA 3 vagas | R$ 23.833,33

ONCOLOGIA 3 vagas | R$ 14,3 mil

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 3 vagas | R$ 22 mil

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6 vagas | R$ 13,2 mil

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PEDIATRIA 1 vaga | R$ 23.833,33

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - PEDIATRIA 6 vagas | R$ 14,3 mil

OTORRINOLARINGOLOGIA 9 vagas | R$ 13,2 mil

PATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

PEDIATRIA 15 vagas | R$ 22 mil

PEDIATRIA 19 vagas | R$ 13,2 mil

PNEUMOLOGIA 5 vagas | R$ 23.833,33

PNEUMOLOGIA 14 vagas | R$ 14.3 mil

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 1 vaga | R$ 23.833,23

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 5 vagas | R$ 14,3 mil

PSIQUIATRIA 6 vagas | R$ 13,2 mil

PSIQUIATRIA - PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 2 vagas | R$ 14,3 mil

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA

REUMATOLOGIA 1 vaga | R$ 22 mil

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ANGIORRADIOLOGIA

REUMATOLOGIA 3 vagas | R$ 13,2 mil

REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 1 vaga | R$ 23.833,33

REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 8 vagas | R$ 14.3 mil

UROLOGIA 5 vagas | R$ 23.833,33

UROLOGIA 8 vagas | R$ 14,3 mil