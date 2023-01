Rede de lanchonetes oferta 50 vagas de trabalho em Fortaleza; saiba como se candidatar

A Mundo Animal, rede de lanchonetes com temática da selva, está oferecendo 50 vagas de trabalho para sua nova unidade, que será inaugurada dia 02 de fevereiro, em Fortaleza.

As oportunidades são para recepcionista, operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, auxiliar de copa, recreacionista, chapista e atendente de lanchonete.

A rede esclarece que nenhuma das funções ofertadas exigem experiência, mas é requisito que o candidato seja proativo e "tenha muita atitude". Interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagasmundoanimalfortaleza@gmail.com.

Com 65 lojas distribuídas em 13 estados do país, a Mundo Animal tem a proposta de proporcionar uma experiência repleta de diversão, em um ambiente temático inspirado na selva. Para a loja de Fortaleza, a primeira do Ceará, foram investidos R$ 1,5 milhão. A unidade está localizada na Avenida Washington Soares, no bairro Eng. Luciano Cavalcante.

Serviço

Mundo Animal - Fortaleza.

Endereço: Av. Washington Soares. 1550 | Loja 01A - Eng. Luciano Cavalcante.

Diariamente, das 17h30 às 23h30.

Inauguração: 02 de fevereiro.