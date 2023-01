Anvisa abre processo seletivo para contratação de estagiários, com vagas para Fortaleza

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) está com inscrições abertas, até 7 de fevereiro, para contratação de estagiários de nível médio e superior. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva em diversas áreas, com vagas em 32 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.

Para concorrer às vagas, é preciso estar matriculado em instituição de ensino pública ou privada, com frequência efetiva em curso de nível médio, médio profissionalizante ou superior.

O processo seletivo reserva 10% das vagas de estágio oferecidas para cada perfil às pessoas com deficiência, assim como assegura a reserva de 30% das vagas oferecidas para cada curso aos candidatos negros.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

>> Veja o edital completo

Bolsa-estágio

O valor da bolsa-estágio será de R$ 486,05 para nível médio e de R$ 1.125,69 para nível superior. O estagiário ainda tem direito ao auxílio-transporte no valor de R$ 10,00 por dia estagiado.