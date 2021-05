PRF divulga resultado das provas do concurso público para 1,5 mil vagas

Os resultados das provas concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram divulgadas nesta sexta-feira (28). Os exames foram realizados em 9 de maio.

O resultado final da prova objetiva e o resultado parcial da prova discursiva de cada candidatado estão disponíveis no Diário Oficial da União (DOU), acesse aqui.

Na lista, aparecerem em ordem o nome do candidato, nota final no bloco I da prova objetiva, nota final no bloco II da prova objetiva, nota final no bloco III da prova objetiva, nota final na prova objetiva e nota provisória na prova discursiva.

Obtida a nota mínima nas provas escritas, os candidatos serão convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF). Outras etapas da seleção são Avaliação psicológica, Avaliação de títulos, Exames laboratoriais, Heteroidentificação, Avaliação biopsicossocial e Avaliação médica presencial

Certame

O concurso tem 1,5 mil vagas e registrou mais de 300 mil inscritos. Com jornada de 40 horas semanais, os salários chegam a quase R$ 10,3 mil, incluindo auxílio-alimentação.

Podem ser selecionados candidatos que tenham nível superior em qualquer área e possuam carteira nacional de habilitação tipo B ou superior. A idade mínima para concorrer no exame é de 18 anos, e a máxima, de 65. Podem participar pessoas de ambos os sexos.

A seleção prevê 1.175 vagas para a ampla concorrência, 300 voltadas para cotas raciais e 75 para pessoas com deficiência (PCDs).

Cronograma

Realização de provas objetiva e discursiva: 9 de maio;

Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova objetiva e do padrão preliminar da prova discursiva: 11 de maio;

Interposição de recursos contra gabarito e padrão preliminares: das 10h do dia 12 de maio às 18h do dia 13 de maio;

Divulgação de edital de resultado final na prova objetiva e resultado provisório na prova discursiva e padrão definitivo dessa: 31 de maio e 1º de junho;

Período para envio de documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Policial (CFP): 15 a 21 de junho;

Período para entrega da documentação para o desempate de notas: 26 e 27 de agosto;

Matrícula - primeira convocação: 15 e 16 de setembro;

Matrícula - segunda convocação: 21 e 22 de setembro.

A PRF e a banca organizadora alertam que, se houver conveniência, as datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração. Caso isso ocorra, as entidades comunicarão a medida através de edital.