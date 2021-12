Número de vagas em concurso da Polícia Militar do Ceará é ampliado para 3 mil

O concurso da Polícia Militar do Ceará terá a convocação de mais mil candidatos aprovados, para além do já previsto no edital do certame. Foi o que anunciou o governador Camilo Santana nesta terça-feira (7) pelas redes sociais.

Dessa forma, 3 mil pessoas deverão ser convocadas para o curso de formação para soldado. A retificação do edital será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na próxima segunda-feira (13).

"Ótima notícia para quem realizou o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Autorizei a convocação de mais mil aprovados, além das duas mil vagas previstas inicialmente no edital. Com isso, serão 3 mil homens e mulheres convocados em breve para a realização do curso de formação para soldado da PMCE", disse Camilo.

As provas foram realizadas no dia 7 de novembro. O certame previa inicialmente 1.600 vagas para ampla concorrência, sendo 1.360 destinadas a homens e 240 para mulheres, e mais 400 vagas para cota racial (340 para homens e 60 para mulheres).

"Essa ampliação no número de vagas será um reforço importante para os quadros da nossa Polícia Militar. Não temos medido esforços para aumentar os investimentos e garantir mais segurança aos nossos irmãos e irmãs cearenses", destaca o governador.

Etapas do processo

O concurso da PMCE, que tem como banca organizadora a Fundação Getúlio Vargas (FGV), conta com cinco etapas, dentre as quais a prova objetiva, já realizada; o exame de saúde, avaliação psicológica, teste de aptidão física e investigação social.

Os candidatos aprovados nas cinco etapas passarão a integrar a carreira militar e serão alunos do Curso de Formação de Soldados. A formação, com duração de sete meses, será realizada pela Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (Aesp). No período de aulas, o aluno-soldado receberá uma bolsa de custeio.