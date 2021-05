Liminar suspende provas do concurso da PRF no próximo domingo (9) devido à Covid-19

Liminar da Justiça Federal do Distrito Federal definiu a suspensão das provas do concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com data marcada para o próximo domingo (9). Conforme a decisão, não é seguro realizar o certame no atual estágio da Covid-19 no País.

A definição é temporária e ainda cabe recurso da PRF e da Advocacia-Geral da União. Decisão foi anunciada na noite desta segunda-feira (3).

Para a data, estão marcadas as provas discursivas e objetivas do concurso. As informações são do portal G1.

Contágio

“O Estado promoverá, ao arrepio do artigo 196 da CF e artigo 2º da Lei 8.080/1990, o aumento do risco da proliferação da Covid-19, vez que obrigará 304.330 a se exporem ao contágio e, reflexamente, a população inteira a se contaminar”, pontua Liviane Kelly Soares Vasconcelos, juiza substituta que concedeu a liminar.