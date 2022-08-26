Diário do Nordeste
Lorena Portela Lorena Portela é jornalista e escritora, autora do romance Primeiro Eu Tive Que Morrer. Nascida no Ceará, mora hoje em Londres, na Inglaterra.
Por que não abraçamos a melancolia como parte do que somos?

Opinião

Que mania é essa de querer ser só feliz?

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 26 de Agosto de 2022

Opinião

Cozinhar e escrever, escrever e cozinhar

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 02 de Agosto de 2022

Opinião

Filme “Como Se Tornar Influente” aponta outros jeitos de levantar bandeiras

Nada de novo no reino da comédia romântica se não fosse um detalhe: a atriz Beanie é gorda

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 19 de Julho de 2022

Opinião

O horror de uma menina a serviço da família brasileira

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 26 de Junho de 2022

Opinião

Meu pai viveu e a morte é só uma parte

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 15 de Março de 2022

Opinião

Arthur e as mulheres empilhadas na estante de troços

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 07 de Março de 2022
ilustra escritora

Opinião

Não consigo escrever e a culpa é do fim de Janeiro

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 29 de Janeiro de 2022

Opinião

Alegrias, cicatrizes e a nuvem por trás da máscara ensolarada de Portugal

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 22 de Janeiro de 2022
A dor de Leda é pujante, latente, o longa é uma sequência incômoda de angústia

Opinião

‘A Filha Perdida’ não funcionaria com um pai no papel principal e isso é um problema

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 15 de Janeiro de 2022
Minha resolução de Ano Novo foi simples: me fazer perguntas e respondê-las com honestidade

Opinião

Sair do modo robozinha foi minha decisão de Ano Novo antes do Ano Novo

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 08 de Janeiro de 2022

Opinião

Você já lacrou hoje?

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 24 de Dezembro de 2021

Opinião

A escolha de não ter filhos não é uma crítica a quem escolheu ter

Ouça esta coluna na voz da autora

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 18 de Dezembro de 2021
gkay

Opinião

O que a Farofa da Gkay e “coisa de pobre” têm em comum?

Na vida, logo, nas redes sociais, parece urgente questionar o que o outro faz e o que sente tendo como parâmetro o que vemos como melhor

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 11 de Dezembro de 2021

Opinião

"Sex And The City" ainda serve?

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 04 de Dezembro de 2021

Opinião

O limbo da “língua brasileira”

Se hoje o mundo ouve um português moderno, fresco e interessante é por nossa causa

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 27 de Novembro de 2021

Opinião

A riqueza da suposta desimportância

Um autor, uma artista, um poeta precisa de frivolidade e de tempo para contemplação

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 19 de Novembro de 2021

Opinião

O dia em que eu perdi o direito de engordar

Não importa o quão longe você chegue, que seja você Marília Mendonça, o seu corpo, ainda assim, será assunto um dia depois da sua morte

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 12 de Novembro de 2021

Opinião

Quando só a arte é capaz de nos lembrar que ainda somos gente

A arte é um portal que nos tira da paralisia e nos conduz para este lugar em que a dor, a beleza, o absurdo ainda não se esvaziaram

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 06 de Novembro de 2021

Opinião

Por que ‘Maid’ é uma série perfeita para homens

A estrutura machista em Maid é didática e panorâmica: afeta as relações íntimas, familiares, sociais e econômicas de uma mulher

Foto frontal Lorena Portela
Lorena Portela 30 de Outubro de 2021