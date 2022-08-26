Nada de novo no reino da comédia romântica se não fosse um detalhe: a atriz Beanie é gorda
Ouça esta coluna na voz da autora
Na vida, logo, nas redes sociais, parece urgente questionar o que o outro faz e o que sente tendo como parâmetro o que vemos como melhor
Se hoje o mundo ouve um português moderno, fresco e interessante é por nossa causa
Um autor, uma artista, um poeta precisa de frivolidade e de tempo para contemplação
Não importa o quão longe você chegue, que seja você Marília Mendonça, o seu corpo, ainda assim, será assunto um dia depois da sua morte
A arte é um portal que nos tira da paralisia e nos conduz para este lugar em que a dor, a beleza, o absurdo ainda não se esvaziaram
A estrutura machista em Maid é didática e panorâmica: afeta as relações íntimas, familiares, sociais e econômicas de uma mulher