Wealth Management: Como Navegar a Mudança?

Há anos, investidores enfrentam um ambiente marcado por instabilidade geopolítica, juros altos e inflação. Os mercados costumam antecipar esses eventos e refletir seu impacto nos ativos. Enquanto os bancos centrais trabalham para controlar a inflação volátil, eles também agem decisivamente para trazer estabilidade.

Nesse cenário, muitos clientes se sentem ansiosos e inseguros, buscando segurança e valorizando a solidez de seus consultores. Isso abre uma oportunidade importante para o setor de wealth management, especialmente porque mais de 80% da próxima geração pretende trocar de gestor ao herdar seu patrimônio.

Os clientes ainda buscam preservar e aumentar seu patrimônio no longo prazo, mas agora exigem maior transparência sobre a gestão. Com conhecimento financeiro crescente, querem compreender as análises por trás das estratégias de suas carteiras. Essa demanda desafia os consultores a buscar excelência contínua e reforçar a confiança a longo prazo.

Embora os desafios atuais possam ser temporários, a aposentadoria dos baby boomers e a transferência de riqueza são oportunidades-chave. Estudos mostram que quase USD 85 trilhões serão transferidos globalmente até 2045.

Os baby boomers estão preparados para essa transição? Segundo um estudo do Lombard Odier de 2023, mais de 80% já discutiram ou pretendem discutir seu planejamento financeiro com consultores. No entanto, 40% ainda não conversaram com seus herdeiros sobre a transição de riqueza, mesmo demonstrando interesse. Questões como a preparação da nova geração e suas expectativas são fundamentais.

O diferencial do wealth management está na personalização dos serviços, adaptados aos objetivos individuais dos clientes. Essa abordagem fortalece a confiança, essencial para preservar patrimônio, garantir uma suave sucessão e entregar performance consistente. O foco em planejamento holístico é indispensável, especialmente em regiões como o Nordeste, que concentra mais de 5% desse mercado. Sem planejamento, não há wealth management.