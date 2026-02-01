Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Verdade, liberdade e contemporaneidade caótica

Escrito por
Marcius Tadeu Maciel Nahur producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Marcius Tadeu Maciel Nahur é filósofo
Legenda: Marcius Tadeu Maciel Nahur é filósofo

A chamada pós-verdade existe em uma zona nebulosa, com graves riscos científicos, éticos, políticos e históricos para a vida coletiva na sociedade contemporânea. Vivemos uma era estranha e caótica, que possibilita diversas dissimulações, sem que se considere isso uma desonestidade. Ainda que se espalhem as falsidades, as mentiras, ninguém se vê ou é visto como um falsário ou mentiroso.

Falsidade e falso, mentira e mentiroso passaram a ser palavras expurgadas na era da pós-verdade, caracterizada por seus apelos à emoção e à crença pessoal como critérios para aceitação do que se diz, não só na esfera privada, mas também na esfera pública.

No entanto, a questão que se coloca é se essa pós-verdade teria se instalado, na contemporaneidade, em decorrência de um esquecimento da verdade, tão cara a uma visão metafísica dessa mesma verdade.

Mesmo que sempre tenha havido mentirosos, geralmente, as mentiras são contadas com hesitação, uma dose de ansiedade, um pouco de culpa, vergonha, pelo menos algum acanhamento. Agora, “pessoas inteligentes” criam justificativas para adulterar a verdade e, por conseguinte, a noção mais realista de liberdade, para que possam dissimular as coisas sem culpa. É o que se chama de era da pós-verdade.

Uma era que se distancia, e muito, do próprio ensinamento bíblico bastante conhecido: “[…] conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (Jo 8, 32). Mentira e mentiroso passaram a ser palavras que soam muito duras, como se fossem proferidas em tom de severo julgamento, o que parece não ter mais cabimento na era da pós-verdade. 

Os homens, em particular, são extremamente cuidadosos para evitar dar a outros homens qualquer oportunidade de dizer: “Tu estás me chamando de mentiroso?” Uma vez ditas essas palavras fatais, é difícil que o diálogo tenha continuidade, sem acirramento de ânimos. Parece que não há mais mentiras. Quando muito se diz: “não fui tão feliz em minha fala” ou, ainda, “não fui bem compreendido em minha comunicação”.

O problema se agrava quando essa chamada pós-verdade, extrapolando a esfera privada, na qual já é capaz de gerar situações caóticas, se dissemina na esfera pública, assumindo os rumos da ciência, da política e da história no amplo universo da comunicação social.

Um antídoto para esse cenário caótico, instalado na contemporaneidade, pode ser a retomada da metafísica aristotélica, em uma de suas configurações principais, qual seja, a metafísica como “ciência da verdade” (Aristoteles, 1993, p. 73).

Aristóteles sublinha que conhecer o verdadeiro significa conhecer a causa e, em particular, que conhecer a verdade metafísica significa conhecer as causas que fazem ser verdadeiras as outras coisas que delas dependem. A verdade de que fala aqui Aristóteles é, portanto, identificada com o ser mesmo, dado que “[…] cada coisa possui tanto de verdade quanto possui de ser” (Aristoteles, 1993, p. 73). Vale ressaltar: essa verdade não é uma verdade particular, mas sim a verdade última das coisas (Reale, 1993, p. 13).

A verdade requer a afirmação da primazia de algo, da existência por si mesma subsistente, antes e independente desta ou daquela opinião ou consciência, quaisquer que sejam elas.

Há um contraponto forte para a pós-verdade. Trata-se do reposicionamento, na sociedade contemporânea, de uma das concepções metafísicas de Aristóteles, que já assinalava a importância de se reconhecer essa filosofia primeira como ciência da verdade última das coisas, a qual foi amplamente comentada por Tomás de Aquino, o escolástico que repisou a razão teórica como especulativa, cujo fim é o conhecimento da verdade como fim último.

Como essa filosofia primeira ou metafísica não é prática, mas especulativa, na releitura tomista, ela deve mesmo ser chamada de ciência da verdade, porque considera, em grau máximo de excelência, a verdade em suas causas primeiras. A filosofia objetivista, de linha aristotélico-tomista, insiste na verdade como o reconhecimento da realidade, o que exige reafirmação do fundamento metafísico, cujo axioma primordial consiste em admitir, sem caprichos solipsistas, que a existência existe, vale dizer, que as coisas são o que elas são, que elas possuem uma natureza específica, uma identidade própria, antes e independente de qualquer opinião ou mesmo consciência supostamente verdadeira ou falsa sobre elas.

Marcius Tadeu Maciel Nahur é  filósofo

Empresário
Colaboradores

O custo da dispersão para o varejo

No varejo contemporâneo, a dispersão é uma forma sofisticada de autossabotagem

Assis Cavalcante Júnior
Há -19 segundos
Francisco Gildemir Ferreira da Silva é professor
Colaboradores

Concessões aeroportuárias e o tempo da arrecadação: lições do caso Fortaleza

Francisco Gildemir Ferreira da Silva
Há 1 hora
Marcius Tadeu Maciel Nahur é filósofo
Colaboradores

Verdade, liberdade e contemporaneidade caótica

Marcius Tadeu Maciel Nahur
Há 1 hora
Jornalista
Colaboradores

Mataram o “Orelha”, mas me lembrei do “Galdino”

Gregório José
Há 1 hora
Erich Douglas é vereador de Fortaleza e secretário estadual da Sepa
Colaboradores

O caso Orelha e o limite da paciência diante de leis que falham

Erich Douglas
31 de Janeiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Ética e política

Gonzaga Mota
31 de Janeiro de 2026
Fernanda Leite é jornalista
Colaboradores

Sem educação, a violência contra animais continuará sendo só notícia

Fernanda Leite
30 de Janeiro de 2026
Diego Barreto é superintendente do Procon Ceará
Colaboradores

Quando o consumidor encontra orientação, o direito acontece

Diego Barreto
30 de Janeiro de 2026
Marcelo Dourado e Paula Nogueira são advogados
Colaboradores

O paradoxo do gás brasileiro

Marcelo Dourado e Paula Nogueira
29 de Janeiro de 2026
Kátia Miranda é neuropsicopedagoga
Colaboradores

Mães atípicas e a inclusão

Kátia Miranda
29 de Janeiro de 2026
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Ceará: Energias Renováveis e Poder na Era dos Data Centers

Aldairton Carvalho
28 de Janeiro de 2026
Professor da UFC
Colaboradores

Davos revelou por que o Ceará e Caucaia podem ser o “endereço” da nova economia digital

O Estado reúne uma combinação rara de potencial de energia renovável, vocação logística e um importante ativo estratégico subestimado que é a conectividade internacional

Machidovel Trigueiro Filho
28 de Janeiro de 2026
Alfredo Homsi é vice-presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC)
Colaboradores

Eleições e os riscos da intolerância política

Alfredo Homsi
28 de Janeiro de 2026
CEO Livre de Assédio e presidente do Instituto Livre de Assédio
Colaboradores

Segurança das mulheres em eventos populares: o papel das políticas públicas locais

Outro aspecto essencial é o encaminhamento adequado das mulheres que buscam ajuda

Ana Addobbati
27 de Janeiro de 2026
Professor universitário, especialista e Diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB/CE
Colaboradores

Menos litígio, mais negócio: a era da Reestruturação Preventiva

O grande diferencial desse modelo está na preservação do valor da empresa

Abimael Carvalho
27 de Janeiro de 2026
Henrique Alckmin Prudente é professor
Colaboradores

Educação Ambiental: a sua casa é a melhor escola

Henrique Alckmin Prudente
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

O “dono” da “Bola”

Mas ele não se limitou apenas a bagunçar as trocas comerciais. Na política externa, deseja impor sua vontade acima de tudo

Gilson Barbosa
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Acordo trabalhista

Desde novembro de 2017, a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467) incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT (artigo 484-A) a possibilidade (agora legal) de rescisão contratual de trabalho por acordo mútuo

Valdélio Muniz
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Depois do Master e Reag os olhos se voltam ao BRB

Gregório José
25 de Janeiro de 2026
João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro
Colaboradores

Crime agrava o ônus demográfico

João Guilherme Sabino Ometto
25 de Janeiro de 2026