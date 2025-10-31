Valorização que se constrói

No mês em que celebramos a dedicação dos servidores públicos, o MP do Ceará comemora também a valorização e o reconhecimento ao trabalho de quem serve à sociedade. Seguimos com um amplo projeto de modernização em 33 Promotorias de Justiça sediadas em fóruns do interior, com a entrega formal das seis primeiras unidades já totalmente requalificadas — localizadas em Novo Oriente, Aracoiaba, Caririaçu, Paracuru, Jaguaretama e Santana do Acaraú.

Em pleno andamento, o cronograma de requalificação segue com obras nas Promotorias de Cariré, Capistrano, Ipaumirim, Mulungu, Pacoti, Tamboril, Aiuaba, Bela Cruz, Campos Sales, Pedra Branca, Mucambo e Ocara. Mais do que obras físicas, o programa de investimentos em infraestrutura representa uma mudança de mentalidade. As novas instalações refletem o compromisso de oferecer ambientes de trabalho dignos e acolhedores para membros e servidores, além de garantir um atendimento mais eficiente e humano à população.

A partir do diagnóstico realizado pelo Programa Conecta MP, no qual visitamos pessoalmente as comarcas do interior, foi possível direcionar as requalificações e equiparar as promotorias instaladas em fóruns às unidades com sedes próprias — e, o mais importante, sem interromper o atendimento aos cidadãos, assegurado por meio do teletrabalho. As melhorias incluem a modernização das redes elétrica e de internet, novos mobiliários, além de sistemas de segurança e conforto acústico. Os resultados já são visíveis.

Em tempos de desafios ao serviço público, o MPCE renova o compromisso com uma verdade essencial: cuidar das condições de trabalho dos servidores é cuidar da qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos. Esse movimento de reestruturação soma-se à recente posse de 51 novos servidores aprovados em concurso público realizado neste ano — ações que integram um plano mais amplo de modernização institucional, com investimentos em tecnologia, capacitação e infraestrutura.

Com dedicação e seriedade, asseguramos nosso propósito de também cuidar de quem cuida do atendimento à população. Nós, do Ministério Público do Ceará, acreditamos que valorizar pessoas e investir em estrutura é mais do que gestão — é compromisso com o trabalho, com as entregas e com o futuro dos nossos servidores.

Haley Carvalho é procurador-Geral de Justiça do Ceará