Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sem educação, a violência contra animais continuará sendo só notícia

Escrito por
Fernanda Leite producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Fernanda Leite é jornalista
Legenda: Fernanda Leite é jornalista

O caso do cachorro Orelha não chocou o Brasil apenas pela brutalidade. Ele chocou porque escancarou algo que muita gente ainda prefere ignorar: falhamos na formação básica de crianças e adolescentes quando o assunto é respeito à vida animal. A comoção foi imensa, atravessou fronteiras, mobilizou pessoas de diferentes países, artistas e cidadãos comuns. Mas, passada a indignação inicial, fica a pergunta que realmente importa: o que estamos fazendo para evitar que isso se repita?

A educação idealmente deveria vir de casa. É ali que valores são formados, que limites são ensinados, que a empatia começa a ser construída. Mas nem sempre ela vem. Em muitos lares, o respeito não é ensinado e, em alguns casos, o errado é relativizado, a violência é aplaudida ou simplesmente ignorada. Há pais que passam a mão na cabeça de atitudes graves, que normalizam o desvio, que falham em mostrar que certas coisas não são aceitáveis.

Quando essa educação não vem de casa, ela precisa vir de outro lugar. E é aí que entram a escola e o Estado. Não como substitutos da família, mas como agentes essenciais de formação social. Fingir que isso não é necessário é fechar os olhos para uma realidade que está diante de nós. Educação em direitos dos animais não é excesso de zelo, não é pauta menor. É parte da construção ética de qualquer sociedade.

Hoje, quando o tema aparece no ambiente escolar, costuma ser tratado apenas sob o viés ambiental. É importante, mas não basta. Precisamos falar de direitos dos animais, de posse responsável, de cuidado, de empatia e de consequências. Ensinar uma criança a respeitar um animal é também ensiná-la a respeitar o outro, a entender limites e a conviver em sociedade.

A violência contra animais praticada por jovens não surge do nada. Ela é construída no silêncio, na omissão, na falta de orientação e na ausência de responsabilidade. E quando explode, vira manchete, vira indignação, vira debate, mas quase nunca vira ação contínua.

O caso do Orelha precisa ser mais do que mais um episódio que chocou o país. Ele precisa servir de alerta. O Estado precisa agir. As escolas precisam agir. Precisamos parar de reagir apenas depois da tragédia e começar a investir seriamente em educação preventiva.

Proteger os animais é uma questão de humanidade. E humanidade se aprende.

Fernanda Leite é jornalista

Fernanda Leite é jornalista
Colaboradores

Sem educação, a violência contra animais continuará sendo só notícia

Fernanda Leite
Há 50 minutos
Diego Barreto é superintendente do Procon Ceará
Colaboradores

Quando o consumidor encontra orientação, o direito acontece

Diego Barreto
Há 50 minutos
Marcelo Dourado e Paula Nogueira são advogados
Colaboradores

O paradoxo do gás brasileiro

Marcelo Dourado e Paula Nogueira
29 de Janeiro de 2026
Kátia Miranda é neuropsicopedagoga
Colaboradores

Mães atípicas e a inclusão

Kátia Miranda
29 de Janeiro de 2026
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Ceará: Energias Renováveis e Poder na Era dos Data Centers

Aldairton Carvalho
28 de Janeiro de 2026
Professor da UFC
Colaboradores

Davos revelou por que o Ceará e Caucaia podem ser o “endereço” da nova economia digital

O Estado reúne uma combinação rara de potencial de energia renovável, vocação logística e um importante ativo estratégico subestimado que é a conectividade internacional

Machidovel Trigueiro Filho
28 de Janeiro de 2026
Alfredo Homsi é vice-presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC)
Colaboradores

Eleições e os riscos da intolerância política

Alfredo Homsi
28 de Janeiro de 2026
CEO Livre de Assédio e presidente do Instituto Livre de Assédio
Colaboradores

Segurança das mulheres em eventos populares: o papel das políticas públicas locais

Outro aspecto essencial é o encaminhamento adequado das mulheres que buscam ajuda

Ana Addobbati
27 de Janeiro de 2026
Professor universitário, especialista e Diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB/CE
Colaboradores

Menos litígio, mais negócio: a era da Reestruturação Preventiva

O grande diferencial desse modelo está na preservação do valor da empresa

Abimael Carvalho
27 de Janeiro de 2026
Henrique Alckmin Prudente é professor
Colaboradores

Educação Ambiental: a sua casa é a melhor escola

Henrique Alckmin Prudente
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

O “dono” da “Bola”

Mas ele não se limitou apenas a bagunçar as trocas comerciais. Na política externa, deseja impor sua vontade acima de tudo

Gilson Barbosa
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Acordo trabalhista

Desde novembro de 2017, a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467) incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT (artigo 484-A) a possibilidade (agora legal) de rescisão contratual de trabalho por acordo mútuo

Valdélio Muniz
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Depois do Master e Reag os olhos se voltam ao BRB

Gregório José
25 de Janeiro de 2026
João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro
Colaboradores

Crime agrava o ônus demográfico

João Guilherme Sabino Ometto
25 de Janeiro de 2026
Rafa Cavalcanti é empreendedora
Colaboradores

Crédito inclusivo: caminhos para enfrentar a inadimplência no Brasil

Rafa Cavalcanti
25 de Janeiro de 2026
Maycon Oliveira é mercadólogo
Colaboradores

Aposentados, sim; Recolhidos aos aposentos, não

Maycon Oliveira
24 de Janeiro de 2026
Lisiane Paiva é enfermeira
Colaboradores

Doação de órgãos e tecidos: quando a ciência encontra a humanidade

Lisiane Paiva
24 de Janeiro de 2026
Helga Medved é vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)
Colaboradores

Boas práticas que fortalecem pessoas, comarcas e a Justiça

Helga Medved
23 de Janeiro de 2026
Márcio Ferreira é jornalista
Colaboradores

Por que Trump quer a Groenlândia

Márcio Ferreira
23 de Janeiro de 2026
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

A guerra invisível do século XXI

Arthur Frota
23 de Janeiro de 2026