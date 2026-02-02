Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saúde mental e trabalho

A partir de maio próximo (se não houver novo adiamento, como em 2025), a avaliação de riscos psicossociais terá de fazer parte da gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) das empresas

Escrito por
Valdélio Muniz producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Problemas relativos à saúde mental no ambiente de trabalho, longe de mera “frescura”, como alguns ainda prejulgam, exigem permanente atenção de empregados, empregadores (públicos e privados), entidades sindicais, órgãos governamentais, Ministério Público, Legislativo e Judiciário. O propósito da campanha “janeiro branco”, de chamar atenção para o tema, não pode se limitar ao mês que acaba de findar.

As estatísticas oficiais expõem um drama que afeta milhares de trabalhadores (e suas famílias) em todo o País. Entre 2021 e 2024, no Ceará, segundo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), aumentou em 128% o número de afastamentos de trabalhadores por saúde mental. São cidadãos(ãs) acometidos(as) de episódios depressivos, transtornos ansiosos e transtorno afetivo bipolar, entre outros.

Não se pode alegar que todos esses casos guardam relação direta com o ambiente de trabalho, pois há também dilemas de ordem pessoal e familiar envolvidos, mas os números apontam que, em 2025, cresceram 23% as queixas de violência e assédio psicológico no âmbito das empresas. Gestores públicos e privados devem estar cada vez mais atentos a sinais de que o ambiente de trabalho, em vez de saudável, tenha se tornado tóxico.

A partir de maio próximo (se não houver novo adiamento, como em 2025), a avaliação de riscos psicossociais terá de fazer parte da gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) das empresas. A novidade decorre da atualização feita em agosto de 2024 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Riscos psicossociais dizem respeito, entre outras questões, à prática de assédio (moral, sexual, eleitoral etc) no ambiente de trabalho, estresse e carga mental excessiva. A intenção da norma é exigir que problemas desta natureza sejam identificados, corrigidos e prevenidos, o que é dever das empresas como parte das medidas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores.

Um ambiente laboral sadio passa por ações simples como assegurar condições para o bom cumprimento de tarefas, valorizar esforços e resultados e estabelecer canais de diálogo e confiança recíproca. Ao cidadão, também é essencial ter alimentação saudável e convivência familiar e comunitária, praticar atividade física, evitar uso abusivo de álcool, dormir bem e buscar, sempre que necessário, os serviços de saúde.

Jornalista
Colaboradores

Saúde mental e trabalho

A partir de maio próximo (se não houver novo adiamento, como em 2025), a avaliação de riscos psicossociais terá de fazer parte da gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) das empresas

Valdélio Muniz
Há 42 minutos
Jornalista
Colaboradores

Cartas dinamarquesas

A queda na entrega de correspondências atinge outros países, como a Alemanha, a Grécia e o Reino Unido

Gilson Barbosa
Há 42 minutos
Francisco Gildemir Ferreira da Silva é professor
Colaboradores

Concessões aeroportuárias e o tempo da arrecadação: lições do caso Fortaleza

Francisco Gildemir Ferreira da Silva
01 de Fevereiro de 2026
Marcius Tadeu Maciel Nahur é filósofo
Colaboradores

Verdade, liberdade e contemporaneidade caótica

Marcius Tadeu Maciel Nahur
01 de Fevereiro de 2026
Empresário
Colaboradores

O custo da dispersão para o varejo

No varejo contemporâneo, a dispersão é uma forma sofisticada de autossabotagem

Assis Cavalcante Júnior
01 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Mataram o “Orelha”, mas me lembrei do “Galdino”

Gregório José
01 de Fevereiro de 2026
Erich Douglas é vereador de Fortaleza e secretário estadual da Sepa
Colaboradores

O caso Orelha e o limite da paciência diante de leis que falham

Erich Douglas
31 de Janeiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Ética e política

Gonzaga Mota
31 de Janeiro de 2026
Fernanda Leite é jornalista
Colaboradores

Sem educação, a violência contra animais continuará sendo só notícia

Fernanda Leite
30 de Janeiro de 2026
Diego Barreto é superintendente do Procon Ceará
Colaboradores

Quando o consumidor encontra orientação, o direito acontece

Diego Barreto
30 de Janeiro de 2026
Marcelo Dourado e Paula Nogueira são advogados
Colaboradores

O paradoxo do gás brasileiro

Marcelo Dourado e Paula Nogueira
29 de Janeiro de 2026
Kátia Miranda é neuropsicopedagoga
Colaboradores

Mães atípicas e a inclusão

Kátia Miranda
29 de Janeiro de 2026
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Ceará: Energias Renováveis e Poder na Era dos Data Centers

Aldairton Carvalho
28 de Janeiro de 2026
Professor da UFC
Colaboradores

Davos revelou por que o Ceará e Caucaia podem ser o “endereço” da nova economia digital

O Estado reúne uma combinação rara de potencial de energia renovável, vocação logística e um importante ativo estratégico subestimado que é a conectividade internacional

Machidovel Trigueiro Filho
28 de Janeiro de 2026
Alfredo Homsi é vice-presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC)
Colaboradores

Eleições e os riscos da intolerância política

Alfredo Homsi
28 de Janeiro de 2026
CEO Livre de Assédio e presidente do Instituto Livre de Assédio
Colaboradores

Segurança das mulheres em eventos populares: o papel das políticas públicas locais

Outro aspecto essencial é o encaminhamento adequado das mulheres que buscam ajuda

Ana Addobbati
27 de Janeiro de 2026
Professor universitário, especialista e Diretor da Comissão de Direito Empresarial da OAB/CE
Colaboradores

Menos litígio, mais negócio: a era da Reestruturação Preventiva

O grande diferencial desse modelo está na preservação do valor da empresa

Abimael Carvalho
27 de Janeiro de 2026
Henrique Alckmin Prudente é professor
Colaboradores

Educação Ambiental: a sua casa é a melhor escola

Henrique Alckmin Prudente
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

O “dono” da “Bola”

Mas ele não se limitou apenas a bagunçar as trocas comerciais. Na política externa, deseja impor sua vontade acima de tudo

Gilson Barbosa
26 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Acordo trabalhista

Desde novembro de 2017, a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467) incluiu na Consolidação das Leis do Trabalho-CLT (artigo 484-A) a possibilidade (agora legal) de rescisão contratual de trabalho por acordo mútuo

Valdélio Muniz
26 de Janeiro de 2026