Retorno ao trabalho legislativo

Após um recesso trepidante, com greve de policiais no Ceará e, no País, dissensões espelhadas na mídia entre parlamentares e o Poder Executivo, o Congresso e a Assembleia voltam às suas atividades, sem que superem a preocupação com o coronavírus, aguardando-se que, aos poucos se vivencie a plena tranquilidade, que permitiria a normalidade dos respectivos trabalhos, com Brasil e as Unidades Federadas em harmonia, cumprindo suas missões institucionais, sob as vistas atentas dos que compartilham as angústias de momentos complexos, para os quais convergem os olhares da opinião pública nacional.

O presidente Jair Bolsonaro continua a utilizar as redes sociais, respondendo aos que acusam o Governo, na defesa do qual se levantou o vice, general Hamilton Mourão, esclarecendo interpretações equivocadas, contra a administração que ele compartilha com o colega de farda, além de auxiliares preeminentes, a exemplo do general Augusto Heleno, da Segurança Institucional.

Diante de toda essa efervescência, confia–se em que o Parlamento retome o seu afã habitual, com soluções que terminem por ir ao encontro das aspirações populares, como anseiam milhões de compatrícios.

O Judiciário defronta-se com julgamentos delicados, que envolvem, costumeiramente, discussão de constitucionalidade ou não de diplomas legais em vigor, cuja exegese correta suscita prolongados debates, acompanhados pelos circuitos jurídicos e os segmentos esclarecidos da nacionalidade.

Na busca de estabilidade política pugnarão Bolsonaro, senador Davi Alcolumbre, deputado Rodrigo Maia e o governador Camilo Santana – este, alvo de um dos mais intrincados instantes de sua porfia, a fim de assegurar a paz social em nosso Estado, árdua missão de que não se pode afastar, pela imensa responsabilidade da função a que foi guindado pelo voto popular.

E que reine a paz entre nós...