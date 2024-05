Inovação e Tecnologia: transformando o Ensino Superior

Minha jornada de três décadas no ensino superior permitiu-me vivenciar eventos transformacionais que marcaram a virada do século XX para o século XXI. Estas mudanças elevaram o ensino superior, antes restrito a uma elite, a um novo patamar, tornando o que era um sonho impossível em realidade para muitos. Este avanço deve-se em grande parte à inovação e à tecnologia. No Brasil, a valorização da inovação e tecnologia reflete-se nos critérios de avaliação do ensino superior, que premiam a implementação eficaz desses elementos com as mais altas notas.

Um marco que vivenciei foi a introdução dos computadores nas universidades, uma realidade nos EUA e Europa desde a década de 40, mas que chegou ao Brasil apenas na década de 60, primeiramente na USP. Foi lá que realizei meu mestrado, testemunhando o começo da transformação digital no ensino superior brasileiro.

O evento transformacional da tecnologia da informação no ensino superior só se tornou escalável no início na década de 90 com a popularização do microcomputador e da Internet através da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que implementou a infraestrutura de rede para a comunidade de ensino e pesquisa no Brasil. Neste período, atuava como desenvolvedor de sistemas e iniciava minha carreira docente.

Concomitantemente, ocorreu a expansão do ensino superior e a implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) no Brasil, na qual fiz parte como avaliador nacional. A partir desse ponto, eu já estava imerso na gestão educacional.

A atualização da regulamentação do ensino a distância (EaD) através do Decreto número 5.622 de 2005, aplicável a todos os níveis e modalidades, representou mais uma mudança significativa na educação superior. Isso se tornou ainda mais evidente em 2020, quando o número de alunos ingressantes no EaD superou o presencial.