Maio amarelo: caminhos possíveis para redução da morbimortalidade por acidentes

Os acidentes envolvendo transporte terrestre são importantes causa de mortalidade e incapacidade na população brasileira. Apesar do enrijecimento das leis de trânsito, as estatísticas de gravidade não apresentaram redução significativa nos últimos anos. Destaca-se que na gênese do acidente temos vários fatores que interferem, dentre eles as condições da via, veículo, uso e ocupação do solo, fator institucional e comportamento humano. É digno de nota que a maioria das ocorrências são atribuídas ao fator humano.



Os países classificados pela Organização Mundial de Saúde como nações de baixa e média renda são os que apresentam maiores taxas de mortalidade, sobretudo de pedestres, ciclistas e ocupantes de motocicleta, usuários considerados mais vulneráveis no trânsito.



No Estado do Ceará, destaca-se o acidente com motocicletas com grande impacto na mortalidade e nos serviços de saúde. A taxa de motorização é crescente e é visível que os veículos são conduzidos por indivíduos não habilitados, principalmente no interior do Estado onde a frota de motocicletas é superior ao número de habilitados e representa mais da metade dos veículos emplacados. A fiscalização mais frágil no interior do Estado, associada ao comportamento inseguro no trânsito dos condutores, se transforma em uma combinação explosiva que culmina na manutenção das taxas de internação e mortalidade em patamar elevado e consequente sobrecarga dos serviços de saúde.



Diante do que já se expõe pelos dados estudados, seria importante fortalecer a fiscalização para garantir uso de capacete, cinto de segurança, crianças contidas na cadeirinha de acordo com idade e tamanho e condução do veículo por pessoa habilitada e sem efeito de bebidas alcoólicas. Reduzir a velocidade máxima permitida em áreas urbanas é a uma recomendação eficaz apontada pela Organização Mundial da Saúde como determinante na redução da mortalidade em países que obtiveram êxito no controle do agravo. A efetivação da municipalização do trânsito é um caminho importante a trilhar para conquistar melhores indicadores de morbidade e mortalidade por acidentes envolvendo transportes terrestres, bem como estabelecimento de medidas de educação mais eficazes para impactarem a população vulnerável.

Francismeire Brasileiro Magalhães Barboza é coordenadora do curso de Enfermagem da Estácio Ceará