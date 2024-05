O que faz um RH estratégico

O RH estratégico é a gestão integrada que se posiciona de forma diferenciada na empresa, atuando em todas as outras áreas para tomadas de decisões embasadas, planejando antes de agir e busca sempre otimizar processos para ter os melhores resultados.

Esse modelo oferece para a organização o crescimento do negócio através da gestão estratégica de pessoas, através de ações que tem como objetivo reter talentos, elevar a produtividade, propagar a cultura organizacional e potencializar o employer branding.

No seu escopo, o RH tem a missão de criar o elo entre os colaboradores e a empresa e fortalecer o engajamento e a motivação necessária para que todos caminhem juntos rumo aos objetivos da organização de maneira harmoniosa. Ademais, há ferramentas à disposição do RH para estimular os colaboradores a alcançarem altos níveis de produtividade e engajamento.



Mas qual o seu maior diferencial? Na visão atual, a utilização da tecnologia de ponta como prioridade para otimizar e integrar seus processos e ações. É com a tecnologia no RH que se tem uma visão mais estratégica.

Também se diferencia por priorizar a hierarquia horizontal na comunicação, o que torna cada vez mais simples o acesso entre o líder e sua equipe. O contato direto garante menos chances de falhas de entendimento.

Não existe uma fórmula mágica para implantar um RH estratégico, mas sim alguns modelos essenciais. Para isso, é necessário mudar alguns processos e hábitos da gestão de pessoas.

É importante pensar nos KPI’s, ou indicadores-chave de desempenho. Eles ajudam a metrificar o desempenho dos colaboradores em relação às metas e objetivos estratégicos que foram desenvolvidos durante o planejamento. As informações auxiliam o RH a ter mais eficiência e tomar as decisões certas.

Os KPI’s devem ser monitorados para identificar comportamentos como: a satisfação dos colaboradores, a performance, o turnover, a eficiência operacional, entre outros que devem ser regularmente acompanhados.

Não esqueça da comunicação interna e o clima organizacional. Esses elementos ajudam a fortificar ainda mais a cultura organizacional.

Paula Dantas é diretora da Inova Varejo RH