CIC e o seu papel no fortalecimento da indústria cearense

A cadeia industrial é um dos principais motores da economia do Ceará. Em diferentes áreas de atuação, o setor é responsável pela geração de milhares de empregos. Conforme a Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre os principais segmentos que movem a indústria estadual estão a construção civil, serviços industriais de utilidade pública, alimentos, couros e calçados e metalurgia.

Fundado há quase 105 anos, o Centro Industrial do Ceará (CIC), vinculado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), tem um papel estratégico no desenvolvimento dessa área tão vital para a população. É com a missão de contribuir e aperfeiçoar o trabalho que já vem sendo feito, que assumi a presidência dessa instituição centenária, que possui inúmeros serviços prestados ao povo cearense.



O alicerce principal e que é o DNA do CIC é o diálogo. É conversando que iremos ouvir os anseios, discutir ideias e projetos que possam ter um impacto positivo no setor industrial e, consequentemente, na vida das pessoas. O Centro Industrial do Ceará é responsável por dialogar com todos e ser essa ponte que, com o apoio da Fiec, irá sempre buscar o crescimento sustentável da nossa economia.



Em 2020, em meio a crise da pandemia, a indústria cearense e nacional viveu um momento difícil, em meio às incertezas que a doença trouxe para todos. Foi nesse cenário, que a articulação do CIC juntamente com a FIEC, Ministério Público e Governo do Estado fez com que a população não ficasse desprotegida, passando as indústrias cearenses a confeccionar matéria-prima de proteção contra o vírus.



Hoje o cenário é outro, muito melhor sem dúvida, mas não deixa de ser desafiador. Diversos fatores externos como as guerras entre Rússia e Ucrânia e Israel e Palestina trazem prejuízos e dificuldades para todos e na indústria não é diferente Com globalização a cada dia mais presente no nosso dia a dia, as empresas precisam se reinventar a todo instante para poder manter a competitividade com o mercado nacional e internacional. Os desafios sempre vão acontecer, mas temos que estar preparados para que com a contribuição de todos que fazem o CIC e com o apoio do Sistema FIEC possamos seguir contribuindo para o bem do povo do Ceará.



Edgar Gadelha é o novo presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC)