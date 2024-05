Garis, pilares invisíveis - e essenciais - da vida urbana

Precisamos falar de essencialidade. E não há como abrir uma conversa nessa temática sem lembrarmos de imediato do setor de asseio e conservação. Uma gente que não para, que não cruza os braços, que não deixa nunca de desempenhar suas funções independentemente do dia, da hora, da época, da estação. São centenas de homens e mulheres que desempenham um papel fundamental na manutenção da limpeza e da ordem em nossas cidades. Sim, hoje vamos focar na figura do agente de limpeza urbana, o popular gari. E enaltecê-lo.

Esses profissionais são primordiais na convivência de cada cidadão e muitas vezes acabam subestimados no ambiente social. Não importa: ele estará sempre ali. Sua relevância transcende a mera limpeza de ruas e praças; é um guardião invisível do bem-estar coletivo e da qualidade de vida de milhões de pessoas. Quer saber como? Explico: o trabalho do gari é essencial para manter ruas, calçadas e áreas públicas limpas e livres de resíduos, isso ajuda a prevenir a propagação de doenças, reduzir a proliferação de pragas e manter um ambiente saudável.

E segue: vias limpas e bem conservadas contribuem para a segurança pública, reduzindo os riscos de acidentes e incidentes; são importantes na identificação e relato de problemas de segurança, como buracos nas vias públicas ou áreas com má iluminação; a limpeza e conservação de espaços públicos têm um impacto direto na estética urbana da cidade; com a destinação adequada de resíduos sólidos, contribuem para a preservação do meio ambiente e para a promoção da sustentabilidade; ambientes limpos e agradáveis promovem o bem-estar físico e emocional das pessoas.

Em resumo: garis são pilares invisíveis - e fundamentais - da vida urbana. E todos eles muito nos orgulham. O Seacec, que abrange uma ampla gama de serviços primordiais, expressa a mais sincera gratidão aos agentes de limpeza urbana que, com um trabalho incansável e dedicação inabalável, contribuem para tornar a cidade um lugar melhor para se viver. É a essencialidade de todo o segmento personificada na figura de um gari. Quanta honra (e com todo o mérito). Parabéns pelo seu dia.

Fabiano Barreira é presidente do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec)