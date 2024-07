A transformação digital e a revolução do 5G

A transformação digital é um fenômeno que avança constantemente, sobretudo impulsionado pelo 5G, que chega para revolucionar a conectividade e a comunicação. De acordo com a International Telecommunication Union (ITU), mais de 60% da população mundial está atualmente conectada à internet. A expectativa é que a tecnologia 5G atinja 1,2 bilhão de conexões até 2025, conforme dados da GSMA, associação que representa os interesses de mais de 750 operadores e fabricantes de telefonia móvel no mundo, proporcionando uma velocidade até 100 vezes maior que o 4G e uma latência drasticamente reduzida.

Contribuindo para que a região Nordeste acompanhe essa evolução digital, a Brisanet reafirma seu compromisso em implantar infraestrutura de conectividade do interior às capitais. Fortaleza, por exemplo, já conta com cobertura 5G da Brisanet, marco que será celebrado com a realização do 1° Brisatech, um evento sobre negócios e tecnologia que oferecerá palestras gratuitas no Centro de Eventos do Ceará com representantes do Google, Globoplay, Magalu e WhatsApp, entre outros gigantes da inovação.

Será um dia inteiro com palestras inspiradoras e discussões sobre os desafios e as oportunidades relativas ao 5G, além de estandes interativos e muito networking, tudo projetado para estudantes, professores universitários, empreendedores e entusiastas da tecnologia. Os participantes poderão compreender que o 5G não é apenas uma melhoria tecnológica, é um catalisador para uma transformação digital profunda que pode reduzir desigualdades e criar novas oportunidades para todas as classes sociais.

Com o 5G avançando no Nordeste, a Brisanet fortalece seu propósito de conectar pessoas e transformar o futuro, a partir da oferta de internet de qualidade com preço acessível. Este movimento não apenas impulsiona o progresso tecnológico, mas também promove a inclusão digital, essencial para o desenvolvimento econômico e social da região. Ao investir em infraestrutura e promover eventos com debates sobre tecnologia, a Brisanet torna a inovação mais acessível a todos, garantindo que a população aproveite as novas possibilidades trazidas pela era digital. É dessa forma abrangente e inclusiva que o verdadeiro potencial do 5G será alcançado, beneficiando todos os segmentos da sociedade.

Jordão Estevam é diretor Comercial da Brisanet