Da retenção de pessoas ao crescimento do negócio: a importância da mentoria nas empresas

Uma empresa de sucesso preza pela sustentabilidade do seu negócio. Nesse sentido, a área de Recursos Humanos é uma parceira fundamental para alcançar a eficiência a longo prazo, com foco nas pessoas que formam a companhia. Para isso, existem diversas ferramentas à disposição do RH, focadas no desenvolvimento dos profissionais, afinal, como costumo falar, são as pessoas que constroem as organizações diariamente.

Uma das ferramentas que tem ganhado espaço e que acredito muito no potencial para desenvolver pessoas é a mentoria. Não se trata de uma novidade, tem, inclusive, sua origem na mitologia grega e seu significado está relacionado a ações como cuidar, ajudar, ensinar e, na que mais acredito, trocar. Entretanto, é uma ferramenta que tem evoluído. Existem diversos tipos e objetivos de mentoria, mas uma que tenho carinho especial é a de lideranças.

Possibilitar o diálogo entre um líder com vasta experiência profissional e um na sua primeira gestão ou que quer se tornar líder, ou ainda profissionais no começo da carreira é sempre engrandecedor para ambos e, mais ainda, para a empresa. Nessa troca, valores como cultura organizacional podem ser solidificados e, assim, contribuir para a retenção de talentos, por exemplo. Outro benefício facilitado pela mentoria é a intergeracionalidade, que nada mais é do que a troca entre pessoas de diferentes gerações.

Esse contato permite que o ensino seja mais dinâmico, por conta da troca de experiências e vivências, facilitando todo o processo de aprendizagem. Além disso, entender as perspectivas singulares de pessoas de diferentes gerações contribui para o melhor entendimento de opiniões e possibilita maior produtividade, criatividade, aprendizado contínuo e crescimento pessoal. Favorecendo também um ambiente mais inclusivo dentro das organizações.

E essa não é uma opinião só minha. Recente uma pesquisa da Harvard Business Review¹, publicada no jornal Valor Econômico, revelou que, para gestores de RH, a mentoria é a técnica mais efetiva quando se fala em desenvolvimento de lideranças de empresas de diversos setores e tamanhos. Mais do que isso, apontou que as empresas que apresentam alto desempenho buscam desenvolver líderes que tenham a capacidade de atender novas demandas, e, nesse contexto, a mentoria apresenta melhor abordagem. Outro dado interessante, desta vez apresentado no último relatório do LinkedIn Learning2, mostra que a orientação por meio de mentoria é classificada como a mais importante para o foco das áreas de L&D (Aprendizado e Desenvolvimento, na sigla em inglês).

O que percebemos é que o RH mais do que fazer a gestão de pessoas, tem seu trabalho diretamente relacionado com o sucesso da empresa, atuando como parceiro de negócio das demais áreas. O foco sempre será nos dedicarmos para facilitar o desenvolvimento profissional das pessoas, seja com capacitação, seja com ferramentas que estão à nossa disposição há muitos anos, como a mentoria. Usar uma técnica comprovadamente eficaz é acreditar no potencial dela, com inúmeros benefícios que contribuem para um ambiente mais inclusivo, criativo e produtivo. Facilitando, assim, para o sucesso a longo prazo tanto dos profissionais quanto do negócio.