Encabeçado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, foi realizada em Brasília, no último dia 1º, a entrega do Prêmio Cidades Excelentes, láurea voltada para o reconhecimento de cidades que se sobressaem pelo modelo eficaz de gestão adotado para bem atender os seus munícipes.

A premiação é levada a efeito numa parceria do conglomerado Bandeirantes com o Instituto Aquila, uma consultoria internacional, que procura incentivar e valorizar boas práticas administrativas, especialmente quanto a ações que objetivam transformar a realidade de nossas 5.570 comunas, naquilo que visa melhorar a realidade dos serviços prestados à população.

Para medição que indica a nota geral de cada cidade, a ferramenta utilizada é o índice de Gestão Municipal Aquila-IGMA, que por sua vez agrupa dados mais recentes sobre a respectiva administração pública local, incluindo também a avaliação de projetos enviados pelas próprias prefeituras.

O índice submetido à análise dos julgadores é dividido em seis parâmetros que compõem a gestão pública, a saber: governança; eficiência fiscal e transparência; educação; saúde e bem-estar; Infraestrutura e mobilidade urbana; sustentabilidade; desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, que consubstanciam a apuração de 62 critérios em uma só nota geral.

Para premiar as vencedoras a condecoração foi dividida em quatro categorias: cidades com até 30 mil habitantes; de 30 a 100 mil; 100 a 500 mil e acima de meio milhão de moradores, além de uma capital, sendo escolhidas aquelas que se destacaram por implementar inovações que possam servir de espelho para todas as nossas cidades.

O evento encontra-se na sua 4ª edição nacional, onde só podem concorrer ao Prêmio os municípios vencedores da etapa processada na Unidade Federada a qual pertence.

No instante em que estamos prestes a realizar uma grande disputa municipal, esperamos que os futuros governantes mirem-se em iniciativas como essas, pois com tal distinção não há vencedores e e nem tão pouco vencidos, já que pelos métodos utilizados, o maior beneficiário é a própria comunidade como um todo.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte