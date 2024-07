A importância do cuidado com a saúde bucal na infância

A saúde bucal é um aspecto importante do bem-estar geral que muitas vezes é negligenciado, especialmente na infância. Contudo, o cuidado precoce com os dentes e a boca das crianças pode ter um impacto significativo na sua saúde futura, prevenindo problemas que vão desde cáries até complicações mais sérias, como doenças periodontais. A conscientização sobre a importância da higiene bucal desde cedo é essencial para formar adultos saudáveis e conscientes da importância de uma boa saúde bucal.

Desde os primeiros anos de vida, os pais devem estar atentos à higiene bucal dos filhos. Mesmo antes do nascimento dos primeiros dentes, a limpeza das gengivas com gaze umedecida é recomendada para remover resíduos de leite e prevenir o acúmulo de bactérias. Assim que os dentes começam a aparecer, o uso de uma escova de dentes macia e apropriada para a idade, juntamente com uma pequena quantidade de creme dental com flúor, é fundamental.