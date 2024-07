Não é quem o leitor pode pensar. Essa fábula inspirada em, “A VIDA COMO ELA É...”, de Nelson Rodrigues, conta que Pascoal, 45anos, era um homem bem-apessoado, morava em Cascadura (RJ), sem profissão definida, gostava de tirar vantagens em tudo – seguindo os princípios de Maquiavel, sem nunca ter lido o Príncipe -, violentava inocentes donzelas, enfim era um autêntico mau-caráter.

Certo dia, encontrou-se com Ismael, havia muitos anos, pois foram colegas no curso primário na escolinha de dona Antônia. Ismael concluiu os estudos, formou-se em contabilidade e tornou-se um empresário de sucesso. Possuía várias fabricas de tecidos instaladas pelo Brasil. Conversaram bastante e o bom Ismael convidou Pascoal para trabalhar no escritório central da empresa, na avenida Rio Branco, como auxiliar da diretoria.

Passaram-se alguns meses e Pascoal cumpriu rigorosamente suas obrigações, impressionando o antigo colega Ismael. Até que um dia foi nomeado tesoureiro da empresa: passou a morar no Leblon, comprou um carro importado, frequentava restaurantes de luxo, passava fins de semana em Buzios e tentava seduzir mulheres bonitas, inclusive Isolda, senhora distinta, séria e o pior, esposa do patrão Ismael. Era evidente que o ingrato Pascoal estava desviando dinheiro. Uma auditoria externa constatou a roubalheira e para agravar a situação Isolda contou ao marido a perseguição que vinha sofrendo.

No dia seguinte, Ismael exonerou o vilão da empresa, por justa causa, comunicou o fato à polícia, dando-lhe uma surra em razão da falta de respeito para com sua correta Isolda. O canalha, sem alternativa, jogou-se do 10º andar do prédio onde funcionava a sede da empresa. A vida é assim, infelizmente. Como disse Victor Hugo: “Os infelizes são ingratos; isso faz parte da infelicidade deles” e também Miguel de Cervantes: “A ingratidão é filha da soberba.” Moral da fábula: O mau- caráter sempre é ingrato, invejoso e covarde.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC