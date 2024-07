O Impacto da tecnologia para o futuro da advocacia

Em um mundo em constante mudanças, a área jurídica não fica imune às transformações. A tecnologia se apresenta como uma força disruptiva, capaz de mudar o futuro da advocacia e de exigir dos novos profissionais uma postura adaptativa e proativa. Podemos citar como exemplo a chegada da inteligência artificial, que pode, inclusive, fazer petições, criar teses de defesa, mas será mesmo que ela é capaz de substituir o ser humano? A resposta é absolutamente não.

Ela pode ser uma aliada nessa jornada, mas jamais substituirá o senso crítico e o poder de anos de estudo de um advogado. Existem situações que somente o ser humano é capaz de conduzir e fazer, por isso nunca fomos e nem seremos substituídos 100% pela tecnologia. Não podemos esquecer que a integração da tecnologia na prática jurídica é inevitável e abre caminhos para uma advocacia mais eficiente, precisa e acessível.

As análises de dados otimizadas e plataformas online extinguem tarefas repetitivas e fazem o advogado ser mais assertivo com o seu tempo, para que eles se concentrem em atividades realmente estratégicas que auxiliam o seu cliente. O que nunca pode acontecer é que essas tecnologias ganhem o espaço construído pela mente humana e do aprendizado adquirido ao longo dos anos.

Com isso, para ter sucesso na profissão, tendo em vista esse novo panorama da tecnologia que impacta o dia a dia dos advogados, é necessário desenvolver diversas habilidades adaptativas, entendendo a tecnologia como aliada e não como ameaça.

A atualização constante de conhecimentos e o domínio das ferramentas digitais se tornam requisitos essenciais para o sucesso profissional, aliada a todo o conhecimento do advogado. A tecnologia, quando utilizada de forma estratégica, torna-se uma poderosa ferramenta para aprimorar a prestação de serviços jurídicos.



Mas nunca se esqueça que você é o próprio protagonista da sua história, não podendo jamais ser substituído por qualquer ferramenta digital. É importante que o advogado deixe claro aos seus clientes a importância de ter um profissional cuidando dos seus processos e entendendo sobretudo o lado humano da questão.

Matheus Brito é sócio-diretor da Unijuris