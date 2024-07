A flor e o mundo

A flor de lótus é uma planta aquática que nasce na lama, em lagos sujos e turvos ou em rios poluídos de baixa correnteza. No entanto, floresce sobre a água apresentando um aspecto de limpeza e beleza, bem como desabrochando em busca da luz e de vida. Realmente, é algo fantástico. O fenômeno ocorre com maior intensidade nos países do oriente, especialmente Índia, Japão e China.

Nos ensinamentos do budismo e do hinduísmo a flor de lótus simboliza a vida, o crescimento espiritual e a pureza do coração e da mente. A consciência ecumênica, leva a que todos possam admitir que o importante é a verdade interior e não apenas os valores materiais e temporais. Por outro lado, analisando-se os desafios do mundo, percebemos um ideal decadente e a falta de perspectiva das novas gerações, criando um clima de perplexidade. Ganância, falta de solidariedade, violência, problemas sociais, corrupção, crises éticas e comportamentais, fundamentalismo religioso etc., são características inaceitáveis prevalecentes hodiernamente. Aonde vamos? Qual o futuro da humanidade?

O avanço científico e tecnológico não proporcionou melhores condições para todos. Não somos contra o progresso, pelo contrário, todavia não concordamos com a expansão do número de pessoas excluídas e oprimidas. Assim disse Santo Tomás de Aquino: “Há homens cuja fraqueza de inteligência não lhes permite ir além das coisas corpóreas”. Por sua vez, seria bom meditar: “Enquanto há vida, há esperança” (Eclesiastes 9:4). Ah, bem que o mundo poderia ser uma flor de lótus! Utopia! P. S- “Feche os olhos e sinta a paz, não se julgue inútil jamais.

Como a abelha precisa da flor, o ser humano da paz e amor”. (Autor desconhecido); “Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las.” (Augusto Cury); “Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores.” (Cora Coralina)