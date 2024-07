Energia e oportunidades no Ceará

Salutares e animadores os investimentos e esforços despendidos pelo Governo do Ceará na descarbonização, com vistas à uma transição energética limpa, justa e sustentável em nosso Estado. Iniciativa que se configura, portanto, em apoio ao desenvolvimento do setor energético regional e nacional, que é demonstrado em ações.

Exemplo disso é o estudo demandado pelo Executivo, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), que mapeou as oportunidades para o Estado quanto à produção de Hidrogênio Verde (H2V). Realizado com a participação das maiores universidades do mundo, o levantamento reflete o comprometimento do governador Elmano de Freitas com a pauta, tal qual o de seu antecessor, e hoje senador, Camilo Santana.

O cenário promissor descoberto e o planejamento estratégico apresentado sinalizam que estamos no rumo certo e apontam que nossas autoridades estão cientes da amplitude das portas que se abrem diante de nós, e que não serão atravessadas sozinhas, dado o alinhamento com a academia, o empresariado, as instituições públicas, privadas e os grandes investidores internacionais.

Com o objetivo de nos tornarmos o maior HUB de H2V do Brasil e da América Latina, já possuímos 37 memorandos de entendimento assinados neste sentido, tendo seis deles evoluído para pré-contratos firmados com o Complexo do Pecém. No total, devem ser gerados 80 mil empregos e mais de R$ 50 bilhões em investimentos em nosso Estado, alimentando toda uma cadeia de crescimento e serviços indiretos.

Essas e outras oportunidades serão discutidas no Proenergia Summit 2024, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, e que contará, mais uma vez, com o apoio do Governo do Estado, em nova demonstração de alinhamento com a indústria energética.

Um dos principais eventos do setor no País, o Proenergia vem se consolidando como plataforma e ferramenta de desenvolvimento da economia, regional e nacional, que certifica o protagonismo do Ceará na transição energética. Para mais informações, acesse: www.proenergiasummit.com.