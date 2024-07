Marketing Digital e IA como aliados na carreira jurídica

Vamos ser bem sinceros: o advogado, enquanto profissional autônomo ou dono do seu escritório de advocacia deve ser também, antes de tudo, um excelente vendedor e administrador.

É indispensável que ele domine com maestria algumas habilidades em diversos setores do seu negócio, seja para conquistar novos clientes, fidelizar os já existentes, além de gerir processos básicos do dia a dia, como o recebimento de publicações, controle de prazos e atendimento nos mais diversos canais digitais, como Instagram e WhatsApp.

Visto que a profissão é uma das mais tradicionais do País, com quase um milhão e meio de advogados regularmente atuantes, de acordo com o Conselho Federal da OAB, estratégias de Marketing Jurídico e o uso da inteligência artificial como aliada para automação de processos são fundamentais para aqueles que querem se destacar no mercado.

O uso dos meios digitais tornou-se um dos principais instrumentos de divulgação de trabalho, uma das armas mais poderosas, trazendo apenas benefícios para o negócio quando utilizados de forma estratégica e profissional.

Mas tão expressivo quanto o número de advogados no Brasil é a quantidade de profissionais da área que não se atentam sequer em zelar pela sua imagem ou pela imagem do seu escritório em nas principais redes sociais, através da produção frequente de conteúdos e informativos de boa qualidade, com a estratégia correta para fidelizar, atrair novos clientes ou reforçar sua presença ativa no digital, sem contar com o monitoramento de dados, opiniões, comentários, respostas e feedbacks adequados para clientes, que impactam diretamente na reputação online do escritório.

A minha dica para os profissionais que se identificaram com a situação acima é: comece pelo básico. Nem é interessante e de nada adianta querer abarcar o mundo com as pernas se você não faz o principal.

Estar presente no digital, com qualidade e profissionalismo, é estar disposto a adaptar-se às novas tecnologias que podem te auxiliar na vazão de tarefas simples do dia a dia, melhorando a comunicação interna com a sua equipe e a externa com seus clientes.