105 anos de inovação e desenvolvimento

É com grande honra que celebramos mais um ano de história do Centro Industrial do Ceará (CIC) que, desde 27 de julho de 1919, tem desempenhado um papel estratégico no desenvolvimento econômico-social sustentável do Estado. Ao longo de mais de um século, o CIC se consolidou como um pilar da indústria cearense, guiado pelo compromisso de promover um crescimento equilibrado e inovador.

Participamos ativamente da discussão e da formulação de políticas que impactam a economia e a sociedade, visando ao progresso coletivo. Nossa missão vai além do crescimento econômico. Buscamos envolver empresas, sociedade e governo em uma colaboração harmoniosa. Acreditamos que, ao atuar como um agente de transformação social, contribuímos para a participação crítica e consciente dos cidadãos, essencial para a construção de comunidades mais justas e equitativas.

O CIC desempenha diversas funções que são fundamentais para o avanço industrial do Ceará. Oferecemos suporte técnico, consultorias e programas de capacitação para empresas de diferentes setores, bem como promovemos a adoção de novas tecnologias para aumentar a competitividade das nossas indústrias. Além disso, atuamos na formulação e na implementação de políticas públicas que favorecem o desenvolvimento econômico do Estado, com um olhar atento à sustentabilidade.

A nossa contribuição para a economia cearense é significativa. O CIC tem sido um grande impulsionador na geração de empregos e na atração de investimentos. Trabalhamos em estreita colaboração com diversas instituições, incluindo a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Essa parceria estratégica fortalece ainda mais nossas ações, ampliando nosso alcance e impacto.

A FIEC e o CIC compartilham a visão de um Ceará próspero. Juntos, realizamos eventos, feiras, seminários e workshops que fomentam a integração entre os diversos atores do setor industrial, discutindo tendências e compartilhando conhecimento. Ao celebrarmos este aniversário, reafirmamos nosso compromisso com o futuro dos cearenses: o CIC continuará sendo um agente de inovação e desenvolvimento.

Edgar Gadelha é presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC)