Burnout e o alerta na saúde de colaboradores

No ambiente de trabalho, a rotina pode desencadear cansaço emocional, contribuindo para a instabilidade emocional e destacando o problema do burnout, um distúrbio que afeta milhares de brasileiros diariamente. A preocupação com a saúde mental dos colaboradores cresce devido ao aumento de casos identificados nos locais de trabalho.

De acordo com um levantamento da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt), cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome. Os sintomas variam desde exaustão física e emocional até dificuldades na execução das tarefas, muitas vezes resultando no afastamento do colaborador. É importante que o trabalhador esteja ciente de seus direitos trabalhistas, como a responsabilidade do pagamento nos primeiros 15 dias de afastamento. Caso o processo se prolongue, o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - assume a responsabilidade pelo pagamento do benefício conhecido como auxílio-doença.

Diante do aumento dos casos de burnout, as empresas têm implementado medidas para promover a saúde mental de seus colaboradores. Segundo um relatório da Wellable, plataforma líder em bem-estar organizacional nos Estados Unidos, 67% das empresas oferecem programas de assistência, como acesso a palestras e treinamentos motivacionais.

Devemos nos espelhar neste número e destacar a importância de garantir um ambiente de trabalho seguro e acolhedor para todos os colaboradores brasileiros. Para isso, a equipe de recursos humanos desempenha um papel crucial, focando na promoção da saúde psicológica por meio de palestras e apoio médico.

Raquel Ramos é especialista em direito do trabalho do escritório Scarano, Costa e Fonseca