O olhar de um empreendedor sobre Maracanaú

Em 1983, Maracanaú se emancipou definitivamente de Maranguape, após forte atuação do Movimento pela Emancipação de Maracanaú. No entanto, antes mesmo disso, o então distrito já caminhava a passos largos rumo ao seu desenvolvimento, tendo instalado o primeiro distrito industrial do Ceará em 1966. Desde então, vários grandes empresários se deslocam para a cidade, baseados em uma decisão estratégica, observando o espaço como um terreno fértil para novos empreendimentos.

De acordo com dados do Caged, em 2024, a cidade registrou a abertura de 541 novas empresas, fato que confirma o bom ambiente para se empreender. No entanto, para reter essas organizações no município, sinto-me na obrigação de registrar o que almejamos que seja prioridade da gestão municipal, independentemente de qual dos candidatos que se colocam à avaliação dos eleitores cheguem ao posto. Aqui está: uma melhor desburocratização de processos, aliada aos incentivos fiscais oferecidos pela prefeitura, colaborando, assim, para a movimentação econômica municipal, através da geração de emprego e renda por parte desses empreendimentos.



Dentre essas novas empresas instaladas na cidade, muitas delas são do ramo de alimentação, o que tornam necessárias políticas voltadas exclusivamente para esse ramo de atuação, buscando, através de pesquisas e levantamentos, entender a sua relevância, bem como entender os seus principais anseios, visando tornar Maracanaú um grande polo da indústria alimentícia no Ceará.



E, se estão chegando cada vez mais novos negócios, o povo maracanauense precisa estar qualificado e preparado para ocupar os cargos que são oferecidos. De acordo com a Prefeitura de Maracanaú, atualmente, a cidade possui a segunda maior economia do estado, e a presença do polo industrial a impulsiona para o terceiro município que mais importa e exporta no Ceará. Dessa maneira, cada vez mais se torna necessário o apoio do governo municipal em iniciativas visando a capacitação e qualificação profissional da população da cidade, corroborando, assim, para que a economia local alcance números ainda maiores, além de ter uma mão de obra preparada dentro da própria terra.



Por fim, acredito no diálogo da classe empresarial com as candidaturas postas como o melhor caminho para o fortalecimento da economia local e garantia de cada vez mais empreendimentos chegando à cidade.

Edgard Segantini Júnior é CEO da Sorvetes Frosty