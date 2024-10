Microcrédito rural na agricultura familiar

O campo brasileiro, palco de uma produção agrícola que alimenta o mundo, tem encontrado um novo aliado na busca por desenvolvimento e prosperidade: o microcrédito rural. Essa ferramenta financeira, que concede pequenos empréstimos a agricultores familiares, tem se mostrado fundamental para impulsionar a produção, gerar renda e fortalecer a economia local.

O Microcrédito Produtivo Rural teve um crescimento expressivo, com um aumento de 34,18% em relação ao número de contratos (655.443 para 879.481). Quanto ao valor contratado, o incremento foi de 93,32% (de R$ 3 milhões para R$ 5,9 milhões).

A agricultura familiar, responsável por grande parte da produção de alimentos no país, enfrenta desafios como acesso limitado a crédito, assistência técnica e tecnologia. O microcrédito surge como uma alternativa inovadora, quebrando barreiras e democratizando o acesso ao capital. Ao oferecer linhas de crédito com condições especiais e prazos flexíveis, essa modalidade financeira permite que pequenos produtores invistam em seus negócios, adquirindo insumos, equipamentos e implementando novas técnicas de cultivo.

Os impactos do microcrédito rural são diversos e transformadores. Ao aumentar a produtividade, os agricultores familiares conseguem ampliar sua renda, garantindo uma melhor qualidade de vida para suas famílias. Além disso, o investimento em tecnologias e práticas sustentáveis, possibilitado pelo microcrédito, contribui para a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento rural sustentável.

Outro aspecto importante do microcrédito rural é o seu papel na inclusão financeira. Ao oferecer serviços financeiros adaptados às necessidades dos agricultores, as instituições de microcrédito contribuem para a formalização da economia rural e a construção de um sistema financeiro mais inclusivo.

Em um país com um agronegócio forte como o Brasil, o microcrédito rural se mostra como um investimento estratégico. Ao fortalecer a agricultura familiar, estamos investindo no futuro da nossa produção de alimentos e na construção de um país mais justo e sustentável.

Kelvia Carneiro é diretora da Cactvs e doutora em Administração de Empresas