Os desafios de empreender e o papel das instituições de ensino superior

No dia 5 de outubro, é comemorado o Dia do Empreendedor, um marco importante para refletirmos sobre os desafios e as oportunidades desse universo. No Brasil, empreender tem sido uma saída crescente para muitos, movidos pela busca de independência financeira e pela geração de novas soluções para o mercado. De acordo com dados do Sebrae, quase metade das empresas fecham as portas antes de completar cinco anos. Entre as dificuldades mais comuns estão a falta de planejamento financeiro, a gestão eficiente e a necessidade constante de inovação.

Além desses desafios, as novas demandas de mercado têm exigido que os empreendedores estejam atentos às práticas de ESG — Ambiental, Social e Governança. Cada vez mais, consumidores e investidores buscam por empresas que tenham um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, além de serem bem geridas. Incorporar esses princípios pode ser a chave para garantir a sustentabilidade dos negócios no longo prazo. Alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como o combate à pobreza e a preservação do meio ambiente, faz parte desse processo de adaptação ao novo perfil de consumidores e investidores.

As oportunidades de mercado, por sua vez, são vastas. A tecnologia criou novos modelos de negócio, como startups digitais e e-commerce, enquanto a busca por soluções sustentáveis abriu espaço para iniciativas focadas em consumo consciente. Empreendedores que adotam práticas de ESG e se comprometem com a inovação têm a chance de se destacar em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico.

Nesse contexto, a formação acadêmica ganha ainda mais relevância. O curso de Administração prepara os alunos para esses desafios, ensinando-os a atuar com uma visão estratégica e ética. Por meio de disciplinas voltadas ao empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, os estudantes são capacitados a criar negócios que não apenas prosperem economicamente, mas também contribuam para a sociedade e o meio ambiente. Projetos práticos e incubadoras de negócios também permitem que os alunos desenvolvam, na prática, habilidades fundamentais para empreender com sucesso.

É importante reconhecer tanto os empreendedores quanto as instituições de ensino que os capacitam. Empreender não é fácil, mas com preparo, visão de mercado e compromisso com práticas sustentáveis, é possível superar os desafios e construir negócios sólidos e responsáveis.

Jacqueline Rios é coordenadora do curso de Administração da Estácio Ceará