Polos empresariais: vantagens para empresas e indústrias

Aliando as vantagens do associativismo ao modelo de ocupação condominial, incluindo tecnologia na gestão, segurança, infraestrutura compartilhada, assistência técnica, jurídica, suporte gerencial e rateio de custos, além de benefícios tributários, os polos empresariais e industriais têm se tornado uma alternativa cada vez mais atraente aos grandes negócios no Brasil, com cases de sucesso no Ceará.

No Estado, destacam-se o polo industrial Guaiúba Chemical Park, voltado ao setor químico; o multissetorial Maranguape Industrial Park, que abrange os setores químico, metal-mecânico, de roupas e confecções e, agora, o polo empresarial Box 116. Em comum, todos eles contam com a expertise do Instituto Orbitar, que é responsável pela gestão dos empreendimentos.

Este último, cuja parceria foi anunciada neste mês de setembro, é considerado o primeiro condomínio de negócios do Ceará, e agora está sob nova direção. Dispondo de localização privilegiada, a 12 minutos do centro de Horizonte e próximo ao Polo Industrial Automobilístico, que será instalado naquele município, o Box fica às margens da BR-116, sendo conectado a equipamentos importantes, como o Porto do Pecém, do Mucuripe e ao Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Os aspectos são mais um atrativo às empresas de médio e grande porte que buscam crescimento, economia e praticidade. Na forma de um loteamento logístico pronto para receber os negócios, o projeto reúne 314 lotes de 427m² a 2.600m², em uma área total de 494.453m², planejada e elaborada pela renomada Urbania International.

Os lotes disponíveis podem ser adquiridos para implantação imediata de maneira que os condôminos se dediquem à instalação, planejamento e controle dos negócios, enquanto a dinâmica da estrutura funcional, como saneamento, iluminação, pavimentação, segurança 24 horas e estacionamento para caminhões passa a ser de responsabilidade do Orbitar, a baixo custo.

Certamente, o Box 116 ajudará o Ceará a seguir se destacando no meio industrial, promovendo viabilidade de negócios e acesso a mercados, além da geração de emprego e renda. Serão 500 novas oportunidades de trabalho diretas e outras 2.500 indiretas, nos próximos três anos.

Marcos Soares é presidente do Instituto Orbitar