Estratégia e Inovação uma combinação de alto poder

Acredito que todos nós concordamos que as empresas não conseguem gerar mais resultados, fazendo as coisas como antigamente.

Para termos resultados mais consistentes no longo prazo, este deve ser o foco da gestão empresarial, precisamos combinar dois fatores essenciais: Estratégia e Inovação.

Peter Drucker não via a estratégia apenas como um plano de ação para vencer a concorrência, mas sim como uma série de decisões que determinam onde uma organização deve concentrar seus esforços para ser eficaz. Para ele, estratégia envolve a escolha cuidadosa de quais oportunidades a organização deve perseguir, bem como as que deve evitar.

Steve Jobs, tem uma frase que gera grandes reflexões: “Inovação é a habilidade de ver as mudanças como oportunidade, e não como ameaça.”

Se o mercado está mais acirrado, se os clientes estão mais exigentes, o que os empresários devem priorizar? Devem priorizar a inovação, pois ela surge como um elemento fundamental, capaz de impulsionar novos modelos de negócio, otimizar operações e criar valor de forma sustentável no longo prazo.

Mas cuidado com o Paradigma da Inovação de Valor: É muito comum as empresas buscarem criar mais valor para os clientes a um custo mais alto. A inovação deve trazer ganhos de produtividade e gerar mais valor e não apenas mais custos.

A estratégia eficaz é aquela que consegue alinhar o propósito da organização com suas ações diárias, ao mesmo tempo em que mantém a empresa aberta à inovação e à adaptação ao longo do tempo.

Empresas inovadoras são aquelas que incorporam a experimentação contínua em sua estratégia, sempre buscando maneiras de fazer melhor, mais rápido e com maior impacto.

As empresas que mais crescem no Brasil têm conseguido o equilíbrio entre uma estratégia sólida e uma cultura de inovação contínua, que é a chave para um crescimento sustentável e para o sucesso em um mundo de incertezas.

Um outro case que podemos citar é o da Amazon, que é um exemplo notável de como a integração entre estratégia e inovação pode levar ao sucesso contínuo. Fundada em 1994 por Jeff Bezos como uma livraria online, a empresa se transformou em um gigante global de comércio eletrônico, computação em nuvem, entretenimento e muito mais. O sucesso da Amazon está profundamente enraizado em sua capacidade de alinhar uma estratégia visionária com a inovação contínua.