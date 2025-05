O que os bastidores de Lady Gaga nos ensinam sobre produção cultural na quebrada

Quando a Netflix lançou Gaga: Five Foot Two, muita gente parou na superfície: os palcos, os flashes e a fama. Mas pra quem vive a produção cultural na pele, especialmente nas periferias, o que chama atenção é outra coisa: o corre invisível. No documentário, Gaga aparece chorando, exausta, com dores crônicas, enfrentando decisões difíceis nos bastidores. Não tem filtro. Tem vulnerabilidade, entrega e pressão.

E aí vem o estalo: isso tudo acontece com a gente também. A diferença é que, por aqui, não tem hotel cinco estrelas, nem figurino assinado. O transporte é precário, o som é emprestado, a luz improvisada. Muitas vezes, o evento começa com o produtor voltando da padaria com o gelo na mão. E ainda assim, a gente faz.

Na quebrada, a produção cultural é resistência. É continuar mesmo sem apoio, mesmo sem patrocínio, mesmo sem a mínima estrutura. É enfrentar o preconceito com o nosso fazer artístico. É montar palco em praça abandonada, ensaiar em escola pública no fim de semana, criar figurino com retalho e fazer vaquinha para pagar o lanche da equipe.

O que une uma estrela do pop internacional e um grupo de teatro de periferia é a mesma força: a urgência de existir artisticamente. A certeza de que a arte salva. E que, sem bastidor, não tem espetáculo. Todo artista carrega uma rede por trás. Na quebrada, essa rede é feita de amigos, vizinhos, mães, professores e guerreiros anônimos que seguram as pontas quando tudo parece desmoronar.

Assistir aos bastidores de Gaga é lembrar que ninguém brilha sozinho. Que o glamour do palco só existe porque alguém carregou caixa, montou cenário, organizou ensaio. Na quebrada, é assim todos os dias. E a cultura só resiste porque tem gente fazendo o invisível acontecer.

Tá na hora de olhar com mais respeito pra quem faz a base do espetáculo. Porque o brilho que a gente vê no palco começa muito antes da luz acender.

Bruno DLX é produtor cultural