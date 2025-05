Corpo em Forma, Voz em Alta Performance

Como artista que vive o palco intensamente, unindo canto e dança em desempenhos vibrantes, posso afirmar com toda certeza: manter uma rotina de exercícios físicos não é apenas uma escolha estética ou de saúde, é uma necessidade profissional.

Subir ao palco exige mais do que talento — exige resistência, força, coordenação e fôlego. Cantar e dançar simultaneamente é um verdadeiro esporte de alta performance. Por isso, a preparação do corpo precisa ser tratada com a mesma seriedade que os ensaios vocais.

Essa rotina fitness vai além da academia, incluindo treinos funcionais, alongamentos, aulas de dança, práticas respiratórias e até momentos de silêncio para equilibrar corpo e mente. Isso dá energia, mobilidade e, principalmente, controle sobre a voz mesmo nos momentos mais intensos do show. A musculatura abdominal, por exemplo, é essencial para o apoio vocal, e exercícios de resistência cardiovascular ajudam a manter a qualidade vocal do início ao fim da apresentação.

O exercício físico ajuda a prevenir lesões que poderiam comprometer toda uma longa turnê. Joelhos, tornozelos, coluna e articulações em geral precisam de suporte e fortalecimento para aguentar a intensidade dos palcos. Já vi colegas de profissão precisarem parar no auge por falta de preparo físico, e isso só reforça o quanto o cuidado com o corpo é uma forma de proteger também a carreira.

Não dá para negar: o público percebe quando há preparo. Um show bem executado, com uma artista entregue e presente em cada segundo, passa verdade, brilho e profissionalismo. E isso só é possível quando há um corpo preparado para sustentar essa entrega.

Além disso, o autocuidado inspira. Mostrar que é possível aliar saúde e arte influencia positivamente fãs e colegas de profissão. O fitness não me afasta da arte, pelo contrário — me aproxima dela, me fortalece e me faz cantar e dançar com mais alma, mais liberdade e mais potência.

Portanto, para quem vive da voz e do movimento, o exercício físico não é só complemento — é parte essencial do espetáculo.