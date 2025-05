Doze anos de SINCONPE

O Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Ceará (SINCONPE) completa 12 anos de atuação em um cenário repleto de desafios e transformações. Desde sua fundação, em 2013, o sindicato tem sido uma voz ativa na defesa dos interesses das empresas do setor, enfrentando questões estruturais, atrasos em obras públicas e a necessidade constante de modernização. Celebrar mais de uma década de existência é reconhecer o esforço coletivo das empresas associadas, da diretoria e de todos que acreditam na importância de um setor forte, ético e comprometido com o desenvolvimento sustentável do nosso estado.

O setor da construção pesada é estratégico para a infraestrutura do Ceará, sendo responsável por rodovias, obras de mobilidade urbana, saneamento, barragens e tantas outras estruturas fundamentais à população. No entanto, ainda convivemos com gargalos que comprometem a fluidez e a eficiência dos investimentos. Atrasos em repasses financeiros, insegurança jurídica e entraves burocráticos são obstáculos que impactam diretamente na execução de obras e na geração de empregos. Em momentos como esse, o papel do SINCONPE é ainda mais relevante: articular soluções, cobrar compromissos e dialogar com o poder público para garantir a continuidade e a conclusão das obras que o Ceará tanto precisa.

Ao longo desses 12 anos, o SINCONPE se consolidou como um espaço de diálogo e de construção coletiva. Mais do que representar empresas, temos promovido o fortalecimento institucional do setor, investido em capacitação, boas práticas e inovação. Trabalhamos para garantir um ambiente mais transparente, competitivo e alinhado com as exigências contemporâneas. Nosso compromisso não se resume ao presente: olhamos para o futuro com a certeza de que a infraestrutura é base para a inclusão social, o crescimento econômico e a qualidade de vida da população.

Celebrar os 12 anos do SINCONPE é reafirmar nossa missão de contribuir com um Ceará mais justo, conectado e preparado para os desafios do século XXI. Seguiremos atuando com responsabilidade, firmeza e união, certos de que a construção pesada tem um papel essencial na transformação da realidade do nosso estado. A todos que fazem parte dessa trajetória, o nosso muito obrigado. Que os próximos anos sejam de ainda mais conquistas e avanços para o setor e para a sociedade cearense.

Dinalvo Diniz é presidente do SINCONPE