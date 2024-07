Avós: família afetiva

No mês em que comemoramos o Dia dos Avós, é válido falar como eles desempenham um papel essencial em toda a estrutura familiar, são capazes de oferecer o mais puro amor, apoio e sabedoria aos seus netos. Mesmo que não sejam pais biológicos, sua presença é muitas vezes primordial na vida das crianças, proporcionando um ambiente de afeto e estabilidade. Quem nunca precisou de um colo dos avós, ou até mesmo encontrou nos avós um porto seguro para a vida inteira?

Os laços entre avós e netos representam uma conexão intergeracional única, enraizada na transmissão de valores, tradições e histórias de família. Além de, claro, a convivência com avós possibilitar aprendizados que os netos levam para o resto da vida, a sabedoria e conhecimento, nesse caso, jamais são substituíveis. Afinal, a experiência adquirida ao longo dos anos, faz com que os avós acumulem uma riqueza de conhecimento e compartilhem isso no dia a dia, não somente com habilidades práticas, mas principalmente com valorosas lições de vida. A orientação dos avós é, sem dúvidas, a maior bússola que uma pessoa pode ter.

Além de todo o papel que representam na vida dos netos, os avós também são essenciais no apoio à estrutura familiar como um todo, principalmente para os pais. Já que muitas vezes assumem responsabilidades de cuidado e ajudam os pais na criação e educação dos netos, por isso muitos são considerados família afetiva diante da Lei e até dos próprios do netos. A frase “avô é pai duas vezes” ou “avó é mãe duas vezes” faz muito sentido quando pensamos em todo o contexto que destaca a relação avós-netos.

Essa relação pode ter impacto até na saúde, principalmente dos avós. Segundo um estudo publicado na Evolution and Human Behavior, avós que ajudam a cuidar dos netos vivem mais do que aqueles que não têm tanta participação na rotina das crianças. Sua presença ativa e participativa nas atividades familiares fortalece os laços familiares e promove uma melhora na autoestima, saúde mental e física.

Portanto, avós representam colo, refúgio, afeto, calmaria. Avós são família afetiva. Avós são extremamente importantes para fortalecer a base familiar e são uma verdadeira força motriz para os pais que querem cuidar de seus filhos com sabedoria e amor.

Conceição Martins é advogada especialista em direito de família