Agricultura Familiar: alternativa de comida saudável nas metrópoles?

Temos testemunhado ultimamente uma crescente preocupação com a qualidade e a diversidade dos alimentos disponíveis em nossas mesas. A busca por uma alimentação mais saudável tem levado muitas pessoas a repensarem suas escolhas alimentares e a valorizarem a origem dos alimentos que consomem. Assim, é essencial reconhecer o relevante papel que as comunidades locais desempenham na preservação da diversidade alimentar e na promoção da agricultura sustentável, sobretudo nos espaços metropolitanos. Na RMF, a importância da agricultura familiar chama atenção, e isso se estende a todo o Estado

De todos os estabelecimentos agropecuários do Ceará, 75,5% são da agricultura familiar, sendo que 6,8% do total estão na RMF. A Agricultura familiar é uma pedra angular da diversidade alimentar em áreas urbanas. Famílias, muitas vezes, mantêm práticas agrícolas tradicionais e cultivam uma ampla variedade de alimentos, contribuindo para a conservação de espécies vegetais e raças. Além disso, a proximidade entre produtores e consumidores em áreas metropolitanas facilita a oferta de produtos frescos e saudáveis, reduzindo a dependência de alimentos processados e industrializados.

No entanto, a agricultura familiar enfrenta diversos desafios, incluindo a pressão por urbanização, com o avanço da construção de condomínios fechados, habitações do programa MCMV, a competição com empresas agrícolas e os obstáculos de acesso à terra e aos recursos. Desta forma, como garantir comida fresca e saudável para moradores das grandes cidades? Quais seriam os principais desafios da produção e dos fluxos de alimentos nas regiões metropolitanas?

É fundamental implementar políticas públicas que apoiem os agricultores familiares, pois estas comunidades desempenham papel fundamental na preservação das tradições alimentares e na valorização da cultura gastronômica regional. Nesse contexto, o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Geografia da Alimentação (NUPEGA-UFC) tem desenvolvido estudos e iniciativas para a valorização da agricultura familiar e da diversidade alimentar na RMF, ao promover a valorização de ingredientes locais e práticas culinárias tradicionais, contribuindo para o fortalecimento de sua identidade cultural.

Iara Rafaela Gomes é professora do departamento de Geografia da UFC