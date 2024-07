O caminho para a longevidade e crescimento empresarial

O planejamento estratégico é essencial para o sucesso e longevidade das empresas. Ele funciona como um mapa que orienta a organização sobre o caminho a ser seguido para atingir seus objetivos. Com um planejamento estratégico bem estruturado, a empresa consegue ter uma visão clara de onde está, para onde quer ir e quais ações serão necessárias nessa jornada.

Um plano bem formulado inclui elementos fundamentais, como a visão de futuro, objetivos e metas de longo e curto prazo e projetos a serem executados. Esses componentes funcionam em conjunto para direcionar a empresa em seu crescimento e adaptação ao mercado, assegurando que todos os esforços estejam alinhados com a visão maior da organização.

Neste período do ano, com o segundo semestre se aproximando, é o momento ideal para iniciar esse trabalho: traçar as metas de 2025 e revisar o que funcionou e o que não funcionou em 2024. Avaliar a saúde da empresa agora permite um gerenciamento adequado das expectativas e uma compreensão clara dos objetivos que se deseja alcançar.

As principais metodologias de planejamento estratégico são baseadas em OKRs (Objectives and Key Results) ou BSC (Balance Scorecard). A escolha da abordagem mais adequada depende da cultura, maturidade do sistema de gestão, dinâmica do setor de atuação e mercado. Geralmente ocorre em cinco etapas essenciais: avaliação do ambiente de negócios; diagnóstico organizacional; identificação de objetivos e metas; desenvolvimento do plano estratégico de implementação e monitoramento da execução da estratégia.

O uso de OKRs, em particular, tem ganhado destaque por suas vantagens significativas nos últimos anos. Essa metodologia incentiva uma cultura de desempenho e responsabilidade. É crucial que as empresas se conscientizem sobre a importância do planejamento estratégico. O planejamento estratégico é uma ferramenta poderosa para alcançar o sucesso sustentado e deve ser uma prioridade para qualquer empresa que busca crescer e se manter competitiva no mercado.

Cassio Germano é CEO do Grupo Portfolio