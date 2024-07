Consórcio para jovens: por que as novas gerações têm apostado nessa ferramenta?

No panorama financeiro atual, os jovens estão recorrendo cada vez mais a métodos inovadores para alcançar seus objetivos financeiros. Uma dessas ferramentas em ascensão é o consórcio, uma modalidade de compra programada que tem conquistado espaço entre as novas gerações. A pergunta que fica, nesse cenário, é: por que eles estão optando por esse método?

Em primeiro lugar, porque ele oferece uma alternativa atrativa ao crédito tradicional. Em um mundo onde o endividamento é uma preocupação crescente, os jovens têm buscado maneiras de evitar o acúmulo de dívidas, permitindo que eles planejem suas compras de forma responsável, sem comprometer sua estabilidade financeira futura.

Somente em 2023, o número de usuários do consórcio chegou a 9,4 milhões, um aumento de 14,6% comparado a 2022. Segundo os dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), 44% da base de clientes é formada pela faixa etária entre 18 e 29 anos. Muito do interesse dos jovens vêm também do fato de que o consórcio proporciona acesso a bens de alto valor, como automóveis e imóveis, sem a necessidade de um grande desembolso inicial. Dados da ABAC ainda apontam que, de janeiro a abril de 2023, o volume de crédito comercializado no setor totalizou R$ 89,8 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 20,5% na comparação com o mesmo período de 2022.

Para os jovens que estão dando os primeiros passos em suas carreiras e estão construindo sua base financeira, essa é uma vantagem significativa. Eles podem investir em seus sonhos sem comprometer todo seu capital inicial. Outro fator importante é a educação financeira. As novas gerações têm procurado entender melhor como administrar seu dinheiro e fazer escolhas inteligentes de investimento. Nesse sentido, o consórcio oferece uma oportunidade única para aprender sobre planejamento financeiro, orçamento e responsabilidade fiscal.

No entanto, é importante ressaltar que o consórcio não é a escolha certa para todos. Requer disciplina, comprometimento e paciência, já que não há garantia de quando um participante será contemplado. O jovem pode ser contemplado sem ter um valor mínimo, já que a cota é sorteada com base na extração da Loteria Federal. Algumas empresas oferecem facilidades de ofertas de lance, por exemplo, o “lance embutido". Este é ideal para quem ainda não dispõe de recursos próprios para fazê-lo, no caso, os jovens que estão iniciando sua base financeira. A grande vantagem é que o consorciado pode utilizar 30% da carta de crédito como lance e até complementar o valor para um ainda maior. Ou seja, isso dá a oportunidade do crédito sem dispor de uma quantia em dinheiro, além disso, é essencial pesquisar e entender completamente os termos e condições antes de ingressar em um.

Em resumo, o consórcio está se tornando uma ferramenta popular entre os jovens por uma variedade de razões. Desde sua abordagem responsável ao crédito até sua ênfase na educação financeira e comunidade, essa modalidade oferece uma maneira única e eficaz para alcançarem seus objetivos financeiros e realizarem seus sonhos.

Thiago Savian é Diretor Comercial da Unifisa