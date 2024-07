Lotes: mais do que simples pedaços de terra

No universo do urbanismo, a visão de um loteamento vai muito além de simplesmente demarcar pedaços de terra para construção. Cada lote representa uma oportunidade singular de transformar bairros e impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. Este é o cerne do trabalho que realizamos na Planet Smart City.

Na Itália, testemunhei de perto como um enfoque integral no desenvolvimento urbano pode moldar o futuro de uma região. Em nosso centro de competência localizado em Turim, minha cidade natal, mais de 400 profissionais, como arquitetos, urbanistas, sociólogos e especialistas em diversas áreas, colaboram de maneira dedicada para conceber bairros de maneira holística. Não se trata apenas de seguir normativas municipais ou aprovar projetos; trata-se de pensar desde o posicionamento ideal de cada lote até a criação de espaços compartilhados que promovam uma convivência comunitária vibrante e sustentável. O intuito é pensar em conjunto em urbanismo, meio ambiente, tecnologia e impacto social.

Ao trazer nossa experiência para o Brasil, nosso objetivo é claro: não apenas desenvolver lotes, mas criar bairros do futuro. Cada empreendimento da Planet Smart City no país envolve a criação completa de infraestrutura urbana de alta qualidade, o planejamento meticuloso do desenvolvimento local e a promoção ativa de uma coletividade engajada entre os moradores.

Um aspecto fundamental deste trabalho é antecipar as necessidades futuras. Ao desenhar ruas, por exemplo, não pensamos apenas no tráfego atual, mas projetamos para comportar o fluxo de ônibus, carros, bicicletas e novas tecnologias que ainda estão por vir. Criar e definir faixas de pedestres, de bicicletas e de ônibus, além de ter soluções de mobilidade integradas, garante que nossos projetos não só atendam às demandas do presente, mas também estejam preparados para os desafios e oportunidades dos próximos anos.

Mais do que transformar terrenos em construções, estamos moldando espaços que serão o lar de dezenas de milhares de pessoas no futuro. É uma responsabilidade que levamos a sério, buscando sempre elevar o padrão de qualidade de vida e bem-estar das comunidades onde atuamos.

Portanto, quando falamos em lotes, não pensemos apenas em terreno. Pensemos na construção de comunidades resilientes, sustentáveis e vibrantes. Pensemos no futuro que estamos construindo hoje.

Susanna Marchionni é CEO da Planet Smart City no Brasil